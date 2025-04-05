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    台北大龍峒「保生文化祭」開鑼 蕭美琴：歡迎大家來「鬥鬧熱」

    台北大龍峒保安宮「保生文化祭」，5日晚間由副總統蕭美琴（前左）、保安宮董事長廖武治（前右）等一同為活動敲鑼，宣布一連串活動熱鬧登場。 （記者劉信德攝）

    台北大龍峒保安宮「保生文化祭」，5日晚間由副總統蕭美琴（前左）、保安宮董事長廖武治（前右）等一同為活動敲鑼，宣布一連串活動熱鬧登場。 （記者劉信德攝）

    2025/04/05 21:04

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北大龍峒保安宮年度盛事「保生文化祭」今（5日）晚舉行開鑼式，由副總統蕭美琴與保安宮董事長廖武治共同開鑼，台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳、文化部長李遠也出席盛會。蕭美琴說，保生文化祭呈現給全台灣人民最豐富最精彩的活動，歡迎大家來「鬥鬧熱」。

    蕭美琴表示，雖然今晚下小雨，甚至有點冷，但相信大家心情都非常溫暖，保生大帝同時也是醫神，相信能穩定民心，帶給大家風調雨順。她說，保生文化祭提升了台灣在國際上的能見度，是台灣第一個經過聯合國教科文組織特別認證的地方重要慶典活動。

    蕭美琴說，在大家共同努力之下，保安宮也推廣許多地方重要的文藝活動，包含鄉土文化、藝文學習、歌仔戲表演以及文化傳承等，成為台灣社會不斷向上提升的穩定力量。

    蔣萬安致詞表示，今天是他連續第4年參與開鑼式，今年活動從4月2日至6月15日為期2個多月的時間，有一系列非常精彩的活動和演出。蔣萬安說，無論是歌仔戲青年團演出，或保安宮自己的北管樂團，都展現了文化的穿透力、影響力以及震撼力，也祈求保生大帝庇佑台灣風調雨順，國泰民安，台北市四時無災，八節有慶。

    今年開鑼式後的系列活動，包含保生大帝聖誕三獻禮祭典、家姓戲匯演、民俗藝陣表演、象徵辟邪除疫的「放火獅」、音樂會等，廟方期盼透過藝陣匯演與創新，讓更多民眾認識傳統民俗文化的多元豐富。

    台北大龍峒保安宮「保生文化祭」，5日晚間由副總統蕭美琴（前中）、台北市長蔣萬安（前右一）、內政部長劉世芳（前左二）、文化部部長李遠（前左一）、保安宮董事長廖武治（前右二）等一同為活動剪綵拋並向群眾。 （記者劉信德攝）

    台北大龍峒保安宮「保生文化祭」，5日晚間由副總統蕭美琴（前中）、台北市長蔣萬安（前右一）、內政部長劉世芳（前左二）、文化部部長李遠（前左一）、保安宮董事長廖武治（前右二）等一同為活動剪綵拋並向群眾。 （記者劉信德攝）

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