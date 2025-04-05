除了醫學系什麼都不是！他嘆自己毫無優點 網友紛紛暖心打氣

網友發文說，自己成績差、人際關係也不好，對外貌與社交也缺乏自信，除了醫學系這層光環，找不到吸引人的特質。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/04/05 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕醫學系學生常被視為人生勝利組，但對某些人而言，光環背後卻是壓力與迷惘。醫學系大四網友發文說，自己成績差、人際關係也不好，對外貌與社交也缺乏自信，除了醫學系這層光環，找不到吸引人的特質。文章曝光後，網友紛紛加油打氣，提供建議。

網友在Dcard以「唸了醫學系還是覺得自己沒未來」為題發文分享，自己大四即將畢業，但回頭看自己的大學生涯卻感到一事無成。他透露，自己系上成績長期墊底，家境也不突出；與同學關係也不熱絡，經常為了分組苦惱。另外，他也因身材與外貌缺乏自信，害怕與陌生人交談。

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原PO還提到，自己對動漫與電玩有興趣，不擅長社交、不愛外出，自認是標準的「宅男」。他坦言，除了念醫學系這項外在光環，幾乎無法在自我介紹中說出什麼吸引人的特質。他感嘆，「看到同學們光鮮亮麗，成績好、人緣好。自己萬年母單，連跟同性交談都不太敢，以後估計也是買個小套房一個人，兩點一線過日子吧」。

文章曝光後，網友紛紛替原PO打氣，「學弟在醫學系就是這樣，人比人氣死人，永遠有人過得看起來更優秀更厲害。我曾經也很自卑，跟家裡的長輩比起來我很糟糕，靠運氣上醫學系，什麼都不夠突出，但試著從醫學以外找出自己的熱情吧！」、「這個競爭環境太容易讓人覺得自己被比下去了，深有同感，學長加油」。

也有人提出建議，「我只能說先減肥變成自己更喜歡的樣子，你會更有自信。即便外表不出色、成績不出色、不擅長社交，如果你選到了不排斥的科，你還是能有不錯的人生」、「去拿內專兒專，一拿到也別升主治了，直接到診所受僱，努力點多弄幾診多拓展業務，絕對賺的比你眼中那些待在醫學中心的人生勝利組還多」。

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