環保葬不立碑、不記名 「客製化紀念小物」慎終追遠

樹葬、花葬相對簡潔、費用較低。圖為台北市詠愛園樹葬區。（台北市殯葬處提供）

2025/04/05 20:46

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〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣傳統喪葬習俗強調「落葉歸根，入土為安」，時代變遷，越來越多人選擇樹葬、花葬及海葬等環保葬，意味著生命回歸自然的豁達。儘管遵循不立碑、不記名的精神，但因應家屬追思需求，台北市殯葬處仍提供客製化追思照片、影片等紀念方式。

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樹葬、花葬相對簡潔，費用較低，藝人大S徐熙媛驟逝後曾一度傳出採樹葬，造成民眾相繼跟進，去年1448人樹花葬，今年攀升到1724人，增加276人，增長率約19.1％

。近年，藝人「小鬼」黃鴻升花葬永眠陽明山「臻善園」、作家瓊瑤家屬選擇花葬或樹葬，讓他們化作春泥，以最優雅的姿態走完人生最後一程。

台北市今年3月舉辦首場聯合海葬於基隆碧砂漁港啟航，多數家屬認為骨灰撒海作為一種新興的安葬方式，雖沒有固定的緬懷場所，但除了是對逝者最好的尊重，也是逝者追求生命灑脫的終點。

不過也有殯葬業者低調受訪認為，不立碑的環保葬，某種程度違背祖先代代流傳的「慎終追遠」，且無法藉由實質的宗教儀式如燒香祭拜減輕心中的思親情懷，因此許多人仍對環保葬保留態度。另外，環保葬對業者經營帶來一定衝擊，例如，環保葬使用環保紙盒，晉塔需挑選不同材質的骨灰罐，成本相對較高。

台北市殯葬處長張世昌說，選擇海葬代表著讓生命回歸自然的豁達，遵循不立碑、不記名的精神，殯葬處深知家屬追思緬懷的需求，因此提供多元的紀念方式，參加台北市海葬者提供客製化追思照片、影片及標有海葬地點經緯度的紀念小物，家屬同時可利用殯葬處建置的「生命追思紀念網」線上祭拜，為逝去的親人建立專屬的線上追思園地，完整記錄親人生前的生命故事，讓這份記憶永不褪色。

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