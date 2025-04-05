北市推海葬20年從乏人問津成新興趨勢 家屬真實心聲曝

家屬站在船邊親手將承載著先行者骨灰的安息小船，沿著特別設計的入海滑道，緩緩送入大海。（記者劉詠韻攝）

2025/04/05 19:46

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〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市政府2003年首創海葬，截至去年底已達1548件，從乏人問津成為新興的環保葬。今年首場聯合海葬3月26日舉辦，從基隆碧砂漁港啟航，共有31名先行者骨灰撒入海中，送行時，眼前海天一色，波濤浪花起落，場景肅穆令人動容。家屬吳小姐說，父親生前囑咐海葬是他最嚮往的歸宿，「以後和爸爸的見面方式，大概就是有大海的地方了。」

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從殯儀懷愛館布置的典禮現場，可以感受溫馨氣氛，隨著演奏團拉響悠揚樂聲，31名先行者的骨灰在家屬陪伴，與追思卡一同放入安息袋中。眾人抱著安息小盒搭接駁車到海港，期間獲贈一盒麵包、飲料、果汁、暈船藥及嘔吐袋，再搭2艘大型船艇到防波堤外6公里海域拋撒，隨船各有一名護理師及攝影師拍照記錄。

海風輕拂，家屬站在船邊親手將承載著先行者骨灰的安息小船，沿著特別設計的入海滑道，緩緩送入大海；有小船快速沉入海底，有些則在海面上載沉載浮，5分鐘後才完全沒入蔚藍的深處。多數家屬心情平靜，也有少數人難掩悲痛，望著海面泣不成聲。

吳小姐和弟弟同聲喊著，「爸爸你安息吧！」受訪時，吳小姐戴著白色鴨舌帽，帽下一對眼睛通紅，哽咽地說，父親喜歡吃生魚片、喜歡與三五好友結伴出海捕魚、個性不拘小節，因此特別囑咐死後要將骨灰撒到大海。她雖然一度猶豫，但最終還是圓滿完成父親心願，她不捨地說，「爸爸一生豁達，相信海葬困不住他的身體、靈魂，從此也能在他喜歡的海域裡自由自在，不受任何束縛。」「以後和爸爸的見面方式，大概就是有大海的地方了。」

遵照父親遺願選擇海葬的陳姓婦人透露，身為全職家庭主婦，生活重心長年圍繞在家庭和5個孩子身上，親身經歷姊姊及父親的兩次海葬，她心情平靜地說，「如果沒有人悼念，埋到哪裡都是荒涼」，希望子女能在她死後也把骨灰撒向大海，不成為任何人的負擔。

北市府2003年首創海葬，原本一年辦一場，2013年起每年辦4場，2016年起規劃3月到11月每月各辦理一場次聯合海葬。台北市殯葬處說，聯合海葬儀式含骨灰研磨、暫厝全部免費，不分縣市、國籍都可參加，會持續推廣海葬，提供更完善的服務與配套措施，讓更多民眾為逝者選擇以海葬的方式回歸自然。

家屬抱著安息小船準備登艇。（記者劉詠韻攝）

家屬在船邊親手將承載著先行者骨灰的安息小船，沿著特別設計的入海滑道，緩緩送入大海。（記者劉詠韻攝）

有小船快速沉入海底，一些小船則在海面上載沉載浮，5分鐘後才完全沒入蔚藍的深處。（記者劉詠韻攝）

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