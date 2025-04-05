大甲媽祖比去年早40分鐘到彰化 顏清標12字回應

「大甲媽」鑾轎在今天下午4點50分抵達彰化市區。（民眾提供）

2025/04/05 19:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境昨天（4日）深夜起駕，鑾轎今天下午4點50分進入彰化市區，比去年提早40分鐘，但比預定晚了將近5個小時。鎮瀾宮董事長顏清標說，大家都很熱情，平安歡喜就好！

每年大甲媽祖遶境來到彰化市區，就是「聲聲慢」，鑾轎從來沒有照預定時間抵達，去年傍晚5點半才到彰化市區，創下最晚紀錄，不少市民預測今年可能會拖到晚間6點才到，再破紀錄，沒想到比去年提早了40分鐘。

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對於大甲媽鑾轎來到彰化市區的時間比預定晚了將近5個小時，顏清標指出，大家都很熱情，平安歡喜就好！

彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人也來迎接大甲媽，王惠美說，希望媽祖能夠賜福給彰化，相信心誠則靈，媽祖會保佑彰化，祈求一切平安。

今年大甲媽起駕人潮破60萬人，彰化市區今天一早就湧入大批香客，人數明顯比去年還多，不少香客說，適逢清明連假，天候微涼，不太冷也不太熱，走起路來非常舒服，不會流汗，也不必躲太陽，希望接下來都是這樣適合走路的好日子。

不少民眾守在大度橋南端的彰化遶境路線，虔誠熱情排隊等著鑽轎腳，也讓大甲媽鑾轎行程無法照表操課，足足晚了將近5個小時才到彰化市區。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎。（民眾提供）

彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢恭迎大甲媽祖鑾轎。（民眾提供）

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