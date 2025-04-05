搶救失落福佬客文化 永靖永興國小以閱讀扎根地方奪雙磐石獎

教育部公布閱讀磐石獎的得獎名單，彰化縣永靖鄉永興國小得到閱讀磐石獎及閱讀推手個人獎的雙料獎項。（頂新和德文教基金會提供）

2025/04/05 18:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉是縣內少數的福佬客原鄉，但許多在地年輕人早已對自己的族群背景陌生，甚至不會說客語。永靖鄉永興國小以「永靖學」為核心，將福佬客文化與苗木產業融入課程教學，以深耕閱讀與地方連結，勇奪教育部閱讀磐石獎國小組與閱讀推手個人獎雙殊榮。

校長吳寶嘉說，永靖的客家文化曾與閩南族群激烈互動，歷史豐富卻缺乏系統記錄，為了讓學生認識家鄉、了解根源，校方推動閱讀與地方融合計畫，全校240名學生參與社區文史調查與苗木產業訪查，閱讀社區出版的客底讀本、拜訪農家、親自走入田野，學習如何透過閱讀觀察社會、認識族群與產業。

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吳寶嘉指出，除了探究福佬客歷史，學生也深入研究永靖的苗木產業，從植物栽種到生態永續、廢棄物再利用等議題全面關注，更邀請鄉長聽取簡報，提出將農廢資源轉化為培養洋菇原料與濁水溪抑塵材料的具體建議，實踐學以致用。

吳寶嘉說，為了推廣閱讀活動，學校推動12套結合在地特色的主題課程，感謝獲得頂新和德文教基金會等企業支持，除建置靜思閱讀書軒，也透過專輯拍攝推廣永靖學，為小校創造大能量，他也說，未來校方計畫進一步向客委會爭取經費，展開更完整的永靖客底文化調查，讓下一代在閱讀中重新找回對土地與文化的認同。

頂新和德文教基金會協助永靖鄉永靖國小建置靜思閱讀書軒，推動閱讀教育。（頂新和德文教基金會提供）

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