高雄兒童藝術節「樂高雄」 短短2天湧50萬人

2025高雄兒童藝術節「樂高雄」主題，短短2天活動破50萬人。（記者黃良傑攝）

2025/04/05 18:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣樂高今年兒童節首次與高雄市政府合作，打造2025高雄兒童藝術節「樂高雄」主題，在高雄衛武營國家藝術文化中心登場，一直到4月6日止，以「樂高」為主題，並首度亮相六米高全新人偶裝置，形成新地標、打卡地點，吸引大小朋友到場，兩日人數突破50萬人，場面相當熱鬧。

高雄兒童藝術節「樂高雄」，以主題融入「童樂」與「繽紛」元素，打造全國最具特色市集，兩天吸引多達50萬人，現場「樂高屋」以大型樂高積木為造型，裡面販售各種樂高最新積木，與現場市集一樣吸引人潮，幾乎都是大排長龍，讓歡笑聲不斷，首日吸引大批民眾闔家到場參與，單日總人量就超過20萬人。

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衛武營藝術文化中心榕樹廣場2樓開放平台，還有別具一格的美感塗鴉教育課，由於免索票免帶工具材料，親子一起來，更是吸引大小朋友的喜歡，參與人潮相當踴躍，讓孩子們盡情創作與拍照打卡，還可以參加扭蛋大獎賽，數千份好玩的獎品吸引孩子來挑戰。

教育局表示，衞武營園區變身成孩子們快樂奔跑的天地，活動期間每天下午3點，多達四所學校現場演出，有舞蹈、中西音樂等精彩表演，每天都有新的節目，許多民眾闔家坐在草地上聆聽，有如大型音樂會般。

現場匯聚103個風格獨具的特色餐車，打造全國最具特色的市集盛會，讓每一個來參與的家庭共度最難忘的親子時光。市集中有44家美食攤車來自青年局輔導的優質青年品牌，包括「林針嬤鹹水G」、「川田手切冰淇淋」、「秀美油飯」、「擼串串燒肉專門」及「焼き焼きYAKI」等人氣攤位，讓大小朋友吃得開心、玩得盡興，盡情享受春日的歡樂時光。

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