「黑熊森遊會」花蓮登場 防災觀念扎根

重視防災教育的「黑熊森遊會」首度到花蓮，今、明一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會。（記者王錦義攝）

2025/04/05 18:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕重視防災教育的「黑熊森遊會」首度到花蓮，今、明一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會，活動時間為下午1點至5點，免費入場、無需報名，適合全齡親子家庭共同參與，希望讓更多家庭重視防災教育，吸引相當多的家庭參加。

黑熊學院執行長朱福銘說，黑熊森遊會是透過防災物資準備、災害疏散模擬、辨認地理位置等七關遊戲教學內容，讓親子家庭更好地掌握防災知識和技能、提高家長和孩子們對於災害及戰爭的意識和準備能力。透過共七關的闖關體驗活動，讓親子共同準備家庭安全網，進行知識教育、實際演練、互動體驗，建立防災意識與基礎技能，寓知識教學於家庭時光之中。

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朱福銘說，花蓮在1年前的時候曾經受傷，這1年來展現花蓮的團結和勇敢，這個就是韌性，韌性除重建也包括預防，這就是今天為什麼會在全國最美的花蓮首次舉行；黑熊森遊會關卡以好學易懂為原則，為爸爸媽媽與孩子進行實用技能的教學，在遊戲中鼓勵孩子主動觀察與行動，也提供家長做防災準備的方向，為家庭增添一層防護安全網。

第五屆「防災主題園遊會-黑熊森遊會」，過去曾在新北、高雄、桃園舉辦，廣受親子歡迎，朱福銘說，今年還預定可能在台中、高雄舉行，台灣地震與颱風頻繁，防災觀念不能等，這場園遊會透過遊戲方式，讓小朋友在闖關中自然學會保命知識，比如說那個準備避難背包，用拼圖的方式來思考。

保險套可防塵、短暫止血

最後，朱福銘再次強調，黑熊森遊會每一關都是民防知識的學習，活動辦理經費向來由學院自籌，不收取門票，向來都是面向大眾的推廣活動，然而這樣的立意仍然被在野黨扭曲，跟進共產黨腳步，捕風捉影、擷取片斷的造謠抹黑學院課程，意圖壓制任何台灣民眾自主防衛的準備。

此外，黑熊學院課程教導在戰爭時可準備保險套、避孕藥等內容引起熱議，黑熊學院創辦人、立委沈伯洋說，課程中教得很清楚，保險套有很多功能，可以做槍套的防塵、裝水，甚至可以拿來短暫止血，網路粉專故意截取片斷資訊，只說跟避孕有關係，擷取片段操弄這個資訊一直攻擊。

重視防災教育的「黑熊森遊會」首度到花蓮，今、明一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會。（記者王錦義攝）

重視防災教育的「黑熊森遊會」首度到花蓮，今、明一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會。（記者王錦義攝）

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