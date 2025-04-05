台南顧職安 園遊會闖關長知識

台南市勞工局今天（5日）在麻豆曾文市政願景園區舉辦職安園遊會。（記者楊金城攝）

2025/04/05 17:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局今天（5日）在麻豆曾文市政願景園區舉辦職安園遊會，透過職安闖關遊戲互動，宣傳職場安全及健康向下扎根，期減少工安事故，不少親子參加闖關、體驗活動，開心拿到獎品。

台南市長黃偉哲也到場與「生活花藝」及「幸福體驗手工餅乾」的學員一起參加體驗課程。

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勞安關係勞工一家人的幸福，黃偉哲說，職安教育與道安教育一樣都要從小潛移默化，透過寓教於樂的闖關活動園遊會來宣導勞工職安，期盼親子一起學習，讓職安觀念從小萌芽，將來進入職場後就有內化的職安習慣。

台南市勞工局長​王鑫基指出，闖關體驗活動包括感電預防、化學品危害、局限空間危害體驗、高架防墜體驗、噪音危害預防、機械安全體驗、堆高機安全等體驗，宣導不同職場環境之危害與預防措施。小朋友通過職安各項考驗後，能獲得「職安小英雄體驗營」結業證書及優質好禮，成為智勇雙全的「職安小尖兵」。

現場也安排小丑氣球秀，造型氣球免費贈送，還有小朋友最愛的遊戲氣墊溜滑梯免費玩到飽。另有優良職場安全健康展示區、青農市集、視障按摩、徵才活動等，摸彩更抽出3C家電大獎。

​勞工局在曾文市政願景園區辦理勞工學苑，有烘培、生活花藝課程，未來持續推出勞工學苑活動。

遊戲氣墊溜滑梯免費玩到飽。（記者楊金城攝）

職安闖關體驗活動，小朋友闖關。（記者楊金城攝）

職安闖關體驗活動，小朋友闖關。（記者楊金城攝）

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