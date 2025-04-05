北車街友伸手拿錢！她見狀急拉人脫困 一票網友吐苦水

網友發文說，在北車大廳等待看展時，目擊街友試圖拿年輕女子手上的現金，示意圖。（資料照）

2025/04/05 21:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北車附近的街友問題，一直是社會關注的焦點。網友發文說，在北車大廳等待看展時，目擊一名街友試圖拿一位年輕女子手上的現金。所幸原PO及時解圍，才讓對方離開現場。文章曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard以「北車的流浪漢會不會太誇張」為題發文分享，昨日在台北車站等待看展覽時，坐在大廳滑手機，突然聽見身旁有名街友不斷說「哈囉」。她原本不以為意，但抬頭一看發現，那名街友正站在一位年輕女子面前，想拿她手上的現金。

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原PO見狀感到不安，立即起身協助女子脫身。她輕拉對方包包並對她說「走了」，才讓該名街友轉身離去。事後兩人雖然沒多作交談，但原PO坦言，現在回想起來仍有些擔心，自己沒有多加關心對方。她也在文末提醒大家，在公共場所務必要提高警覺，注意自身安全。

文章曝光後，不少網友指出北車的環境應改善，「不懂一個好好的車站怎麼能爛成這樣，一堆紙箱一堆流浪漢一堆遊民，看了真的很不舒服」、「誠心希望台北市政府管制流浪漢，每次經過北車都覺得好可怕」、「台灣沒有好好處理這一塊」。

另外，不少人吐露類似經歷，「他們超扯的好不好，之前買車票有人來要錢說要買東西吃，就拿了一個50給他，還嫌少，問有沒一百」、「以前在一樓專櫃上班，還遇過女生被流浪漢跟蹤跑來跟我們求救」、「那裡流浪漢素質真的很誇張。之前高中社團辦活動有多的便當，拿去分給他們吃，分完發現不夠，被一個阿嬤大聲斥責『為什麼我沒拿到』」？

不過，有網友替街友發聲，「我住附近住很久了，通常會出來伸手要錢的，很多都不是街友，街友有街友的秩序，也有專門的人在提供街友幫助，街友不是身上一毛錢都沒有，有一些平常白天偶爾會去打零工，沒事的時候就待在那，你遇到的這種應該是不在團體內的，他可能是從某個地方跑過來的，過幾天就跑了」。

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