川普漲關稅 中國羽球也大漲價 球友大嘆漲太兇了

羽球價格大漲，這樣10筒球就快1萬元。（記者葉永騫攝）

2025/04/05 17:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕美國總統川普2日宣布各國漲關稅，讓全球物價蠢蠢欲動，但是在中國製造的羽球卻在前一天提前就宣布大漲，漲幅高達1成以上，平均1顆羽球漲5~10元，品質更有下滑的情況，讓球友大嘆漲太兇了，連羽毛球都快玩不起了。

川普2日宣布對各國漲關稅，造成各類物價可能大波動，不過大部分由中國製造的各種羽球卻早在川普宣布前一天就宣告大漲價，不管是勝利、瑞森、磨亞、YONEX等製造的各種羽球全面大漲，YONEX的一筒球漲更高達120元，平均1顆漲10元，其他品牌每顆至少漲5元以上，由於羽球的消耗量相當大，打一場球光是用球費用可能得增加40~50元的成本。

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屏東林姓球友說，他選用台灣品牌的勝利羽球，製造地點在中國，4年前1筒12顆賣630元，今年賣到930元，短短4年漲了300元，平均1年漲75元，而且品質下滑、耐打性變差，將讓打球的花費愈來愈高，真的變的好貴了。

屏東世大羽球館表示，這次的羽毛球漲價是公司宣布，原因就是中國製造的成本上升，這次川普提高關稅，會不會再有影響，近期還要觀察。

羽球價格大幅上漲。（記者葉永騫攝）

羽球價格公告漲價。（記者葉永騫翻攝）

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