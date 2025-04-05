宗教團體挺進緬甸地震災區 發放救援物資、開設醫療站

緬甸強震發生後，慈濟基金會在緬甸的志工立即啟動，並透過多方管道，將災害應變安置與食品生活用品等物資送往重災區。（慈濟基金會提供）

2025/04/05 16:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕緬甸上月28日發生強震，造成當地災情嚴重，交通中斷及政治影響，使緬甸救災雪上加霜，但台灣宗教團體仍不辭艱辛，緊急攜帶救援物資挺進災區發放，也結合其他團體開設醫療站、關懷據點等，協助災民度過難關。

慈濟基金會表示，強震發生後，在緬甸的慈濟志工立即啟動，並透過多方管道，將災害應變安置與食品生活用品等物資送往重災區。目前慈濟緬甸團隊已進駐曼德勒（瓦城）地區，結合其他團體開設醫療站、關懷據點與災民關懷。

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慈濟緬甸團隊回報指出，受緬甸強震影響的瓦城和實皆距離約24公里。瓦城總人口數約153萬人，實皆總人口50萬人。緬甸團隊以結合其他國際人道救援組織共善方式，進行多管道投入援助緬甸受災民眾的安置與災後照顧，並結合醫療組織進行對受災民眾的災後醫療問題。

慈濟指出，目前集結運往緬甸受災重災區的賑災物資包括福慧床、毛毯、睡袋、折疊床、蚊帳、塑膠墊、清潔工具、醫用口罩、泡麵、發電機等均陸續送抵慈濟在瓦城等災區關懷震災的據點。緬甸慈濟團隊啟動對緬甸瓦城等重災區關懷後，許多當地華人、華僑與緬甸人紛紛前來慈濟關懷據點幫忙，其中有不少是年輕人主動來協助與幫忙。

法鼓山慈善基金會也指出，經過14小時的長途跋涉，基金會秘書長常惺法師率領的緬甸賑災團連同2車緊急物資，在4日晚間終於抵達災情嚴重的曼德勒，隨即在當地成立救災服務中心，法師與當地義工同心協力卸載物資、整備受災民眾所需的物品，直到凌晨。

法鼓山表示，今（5日）一早，曼德勒靠近實皆省的「摩訶科南寺」（Mahakonan）與慈善團體「愛緬基金會」立刻前來領取物資，送往不易到達的重災區。

此次救災行動，由法鼓山慈善基金會協同明特企業捐贈災害關懷物資，透過愛緬基金會等在地團體，將物資送往難以抵達的曼德勒周圍山區。愛緬基金會董事長趙德仁表示，災害發生當時，他剛好在曼德勒，親眼目睹地震當下山搖地動房屋傾倒的災情，立即啟動災害動員。

法鼓山賑災團5日午後也前往災區的孤兒院、孔教學校、寺院發放救援物資與災害慰問金，為災區民眾提供關懷與祝福。

緬甸強震導致當地災情嚴重，法鼓山動員企業與在地團體，並耗費14小時跋山涉水，將救援物資送到災情嚴重的曼德勒，並成立救災服務中心，協助災民度過難關。（法鼓山慈善基金會提供）

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