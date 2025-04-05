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    遶境不忘環保！大甲媽起駕 中市環保局清出16.5公噸垃圾

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    2025/04/05 16:47

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大甲媽遶境昨天起駕，台中市環保局即時清理遶境民眾所遺留下的垃圾、炮屑，從起駕首夜至隔日上午，共清出16.3公噸垃圾及0.2公噸資源回收物。

    環保局動員動員逾200名清潔人員，也偕同逾3000名環保志工接力從黑夜掃到白天，跟隨遶境路線掃街，起駕首夜至隔日上午清出16.3公噸垃圾，及0.2公噸資源回收物，局長陳宏益呼籲「與女神同行、不忘環保隨行」，信眾參與遶境活動時，減少焚香、燃燒金紙及燃放鞭炮量，垃圾不落地、並作好分類回收，在遶境過程中為地球盡一份心力。

    環保志工謝先生說，大甲媽祖起駕後沿路清除路上垃圾、炮屑及炮枝等，在大家齊心合作下，迅速恢復市容，清掃過程除了讓環境變乾淨，也打掃了自己的內心，讓心靈能夠更平靜，相信媽祖會保佑大家身體健康。

    張姓民眾表示，自己去年及今年都有參加大甲媽祖遶境活動，除了祈求媽祖庇佑家人身體健康，也會自發性撿拾垃圾，過程中也觀察到許多信眾都會自己帶走產生的垃圾，或隨手丟入沿線設置的垃圾桶。

    陳宏益表示，已安排大甲區清潔隊在人潮眾多地點設置資源分類架，並派人員駐點協助民眾垃圾分類，也再次呼籲民眾響應環保，自帶環保餐具、杯具，不僅吃的更安心，還可減少一次性用品垃圾量，遶境也同時兼顧垃圾減量，從日常生活落實資源循環零廢棄。

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，總計16.3公噸。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，恢復市容。（環保局提供）

    清潔人員及環保志工清除遶境民眾遺留的垃圾、炮屑，恢復市容。（環保局提供）

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