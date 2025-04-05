北市家長會沒「排黑條款」引憂心 教育局研議納入

校園示意圖。（資料照）

2025/04/05 16:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕台南市政府教育局去年設置全國首個學校家長會長「排黑條款」，有台北市家長指出，某校家長會前幹部曾經涉及刑事案件，但台北市教育局卻無相關排黑規定；議員也認為，有案底的家長擔任家長會要職，不但影響學校公信力，更可能造成師生潛在安全風險。對此，台北市教育局表示，將邀集北市各級學校家長會聯合會共同研議，一同檢視現行法規的適切性。

北市議員張斯綱指出，近日接獲民眾反映，北市現行學校家長會幹部參與資格的規範相對寬鬆，未針對個人背景或操守設有具體獻至，可能影響家長會公共信任與制度公平性，就連保全業法都有規定具刑事案件判決在案者不得擔任保全。

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張斯綱指出，台南市教育局去年4月新修訂家長會設置辦法中增列「最近3年內曾有違反法令之行為，致擔任會長有損家長會形象或學校聲譽之虞者，不得擔任會長；已擔任者，當然解任。」避免對學校師生的負面影響，並提高學校家長會長的公共形象與楷模示範影響力。

相較之下，台北市目前相關自治條例並無明確規範，即便家長會長及幹部曾涉及重大違法行為，仍可能擔任要職，這不僅影響公信力，更可能對師生安全構成潛在風險；基於維護校園安全，提升學校治理透明度及確保家長會形象，教育局應研議是否增訂家長會長及幹部的適任資格條件，禁止有重大違法紀錄者擔任。

教育局回應，將邀集北市各級學校家長會聯合會共同研議，一同檢視現行法規的適切性，並廣納各方意見，以使相關規範更臻完善，符合實際運作需求；教育局也持續透過定期辦理家長會會務知能研習，加強家長會成員在法制、財務等方面的專業素養。

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