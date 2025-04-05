跟著大甲媽做環保！彰化縣「回收換好康」第一場「業績」開紅盤

彰化縣環保局配合「大甲媽」遶境路線推出9場「回收換好康」，今天第一場在彰化市登場，現場大排長龍。（彰化市清潔隊提供）

2025/04/05 16:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境鑾轎今天（5日）進入彰化市，彰化縣環保局配合遶境路線推出9場「回收換好康」，今天第一場在彰化市登場，廢手機只要1支就能換，民眾大排長龍搶換洗碗精，回收量暴增。

彰化市清潔隊說，回收換好康活動在成功公園舉辦，活動時間還沒開始，現場就大排長龍，都是為了換洗碗精而來，廢手機1支就可換1000ml洗碗精1瓶，廢電池與廢行動電源則是1.5公斤，每人限換5份，洗碗精不到半小時就換光光，剩下肥皂與提袋，最後連肥皂也全數換完。

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彰化市清潔隊指出，今天總共收到廢電池159.9公斤、廢手機與平板250個、廢筆電16台、廢紙餐盒23.2公斤、廢塑膠容器12.6公斤，回收數量非常驚人。

環保局推出的跟著「大甲媽」做環保回收活動，今天是第一場，後續還有8場。明天（6日）在員林火車站、永靖鄉農會供銷部、田尾國小的大門口以及溪州鄉農會等4處；10日在北斗鎮公所、埤頭鄉公所；11日在大村鄉鴻晟汽車前的空地、花壇清潔隊正門口，時間都是上午9點到11點。

而這次回收項目有廢平板電腦、廢手機、廢筆記型電腦、廢乾電池、廢行動電源、廢紙餐盒與廢塑膠容器等7類，最受歡迎的是廢手機、廢平板與廢筆電，只要1個就可以換好康，廢電池與廢行動電源兌換門檻為0.5公斤，依照回收數量，有機會兌換肥皂、洗碗精與保特紗提袋，每人限兌換5份，換完為止。

跟著大甲媽做環保的回收換好康活動第一站在彰化市，光廢電池就回收159.9公斤。（彰化市清潔隊提供）

廢手機回收最受歡迎，因為1支就可兌換好康。（記者劉曉欣攝）

跟著大甲媽做環保！首場在彰化市成功公園舉辦回收換好康活動，許多人拿出廢手機與整桶廢電池來兌換。（記者劉曉欣攝）

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