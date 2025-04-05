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    金鑽鳳梨開始盛產 屏東農業物產館今明辦活動

    「旺來金鑽 屏東風味市集」活動在屏東農業物產館舉行。（屏東縣政府提供）

    「旺來金鑽 屏東風味市集」活動在屏東農業物產館舉行。（屏東縣政府提供）

    2025/04/05 16:26

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東金鑽鳳梨開始盛產，屏東縣政府5、6日兩天在屏東農業物產館舉辦「旺來金鑽・屏東風味市集」，現場除了有同步開展的林業主題展、農產品市集，也有適合親子共創的木藝手作、食農體驗、音樂展演及多項互動活動，為清明假期最好的去處。

    縣府表示，屏東鳳梨種植面積3482公頃，全台第一，這次活動以屏東當令最新鮮優質「金鑽鳳梨」為主題，現場可以挑選購買到酸甜多汁、口感細緻、風味香甜的屏東鳳梨，活動也透過食農教育與體驗手作形式，規劃包括「鳳梨果醬製作」、「鳳梨果茶與盆栽DIY」、「編織鳳梨鑰匙圈」以及「採果樂-小葫蘆」等互動體驗，讓參與民眾在動手體驗過程中感受屏東農業的多元價值與文化底蘊。

    現場設有25個特色攤位，匯集屏東縣內小農及青農，展售時令鳳梨鮮果、加工品、飲品、特色零食與農創商品，並規劃集點卡與打卡活動，如消費滿額贈送結合海洋特色的石斑魚乖乖、拍照打卡贈屏東冰棒，以及集滿點數參與扭蛋抽獎等，午後也安排「貳行程樂團」現場音樂演出，以原音情歌帶給民眾輕鬆愉悅的午後休憩時光，歡迎民眾前往參加。

    「旺來金鑽 屏東風味市集」學童體驗鳳梨果醬製作。（屏東縣政府提供）

    「旺來金鑽 屏東風味市集」學童體驗鳳梨果醬製作。（屏東縣政府提供）

    「旺來金鑽 屏東風味市集」現場設有各種攤位。（屏東縣政府提供）

    「旺來金鑽 屏東風味市集」現場設有各種攤位。（屏東縣政府提供）

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