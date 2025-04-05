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    宜蘭綠博遊園車撞死人 台南水道博物館遊園車每日檢查

    台南水道博物館的遊園車啟用逾4年，深受大小朋友喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    台南水道博物館的遊園車啟用逾4年，深受大小朋友喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/05 16:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕宜蘭蘇澳鎮武荖坑綠色博覽會發生電動遊園車撞死人的意外，疑似剎車失靈釀禍，而知名的台南山上花園水道博物館也有電動遊園車，啟用迄今逾4年，已成為觀光亮點，每天營運前都會先完成必要的檢查，確保行駛安全。

    水道博物館開幕後，已躍為國內新興的熱門景點，由於佔地20公頃，戶外空間廣闊，為提供更多元的休憩體驗，市政府文化局2020年9月引進電動遊園車，啟航後，深受大小朋友喜愛。

    水道博物館長黃文鍠表示，每天開園後，在車輛上路前，工作人員都會先完成剎車、輪胎等重要檢查，一切正常才啟動，且時速才10公里，確保安全，也讓搭乘的大小朋友可以慢遊園區，欣賞風景。

    黃文鍠指出，司機都要先經過訓練課程，尤其博物館屬於密閉園區，行駛時有確切的動線，搭乘過的民眾都直誇「平穩、安全」，是代步的好載具。

    黃文鍠提到，遊園車也是接駁老人家、行動不便者的交通工具，力推博物館成為更友善的無障礙環境，推出以來，一直深受肯定。

    黃文鍠強調，館方有設計遊園車專屬的檢核表，讓工作人員可以逐一查察，掌握設施零組件的狀況；但受到宜蘭綠博意外事件的影響，今天暫時停駛，再徹底地進行功能測試，讓民眾安心。

    台南水道博物館的遊園車啟用逾4年，深受大小朋友喜愛。（記者吳俊鋒攝）

    台南水道博物館的遊園車啟用逾4年，深受大小朋友喜愛。（記者吳俊鋒攝）

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