大甲媽祖遶境隨香「生活智慧王」 他用遙控攀岩車拖行李

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖鑾轎昨天深夜起駕，展開9天8夜遶境，今天上午行經清水與沙鹿，信眾夾道相迎。來自台北的張先生跟隨鑾轎徒步南下，以遙控攀岩車拖運行李，成為遶境隊伍焦點。張先生是遙控攀岩車玩家，今年是第二年來大甲參加遶境，他說，遙控攀岩車扭力大，最多可以拖力30公斤，突發奇想拿來遶境拖行李，比推推車省力。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 張先生說，遙控車一顆電池最大可行走2公里，這次準備4顆電池，以行動電源充電，行走更輕鬆。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)