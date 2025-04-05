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    大甲媽祖遶境隨香「生活智慧王」 他用遙控攀岩車拖行李

    張先生以遙控攀岩車拖行李。（鎮瀾宮提供）

    張先生以遙控攀岩車拖行李。（鎮瀾宮提供）

    2025/04/05 16:23

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖鑾轎昨天深夜起駕，展開9天8夜遶境，今天上午行經清水與沙鹿，信眾夾道相迎。來自台北的張先生跟隨鑾轎徒步南下，以遙控攀岩車拖運行李，成為遶境隊伍焦點。

    張先生是遙控攀岩車玩家，今年是第二年來大甲參加遶境，他說，遙控攀岩車扭力大，最多可以拖力30公斤，突發奇想拿來遶境拖行李，比推推車省力。

    張先生說，遙控車一顆電池最大可行走2公里，這次準備4顆電池，以行動電源充電，行走更輕鬆。

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