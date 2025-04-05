台南連假2天吸客逾47萬人次 市區5大商圈擠爆

台南市區5大商圈連假2天湧進逾24萬人次，其中國華街（圖）美食店家各個大排長龍。（南市觀旅局提供）

2025/04/05 15:45

〔記者王姝琇／台南報導〕兒童、清明連假前2天台南人潮滿滿，總計2天吸客超過47萬人次，其中市區5大商圈就湧進超過24萬人次；安平、鹽水、新化及菁寮等4個知名老街也有逾10萬人次。

南市觀旅局統計，這波連假前2天，國華海安商圈、南紡購物商圈、小西門商圈、孔廟文化園區及赤崁園區周邊吸引逾24萬名遊客。安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街也有逾10萬人次。頑皮世界野生動物園舉辦動物遊行嘉年華，還特別邀請非洲表演團隊入園表演，2天吸引逾萬人。

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此外，台南濱海熱門景點漁光島及黃金海岸旅客人次較去年同期倍增，加上北門婚紗美地、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園等，在連假期間前2天吸引近5萬名遊客。

關子嶺、虎頭埤、德元埤荷蘭村、梅嶺、烏山頭水庫、奇美博物館、史博館、水道博物館、化石園區、南美館、尖山埤及十鼓等12處戶外風景區及博物館景點，則有近7萬人次走訪、入館參觀。

觀旅局長林國華表示，清明時節正值春時氣候宜人，不妨趁著假期到郊外踏青、賞花、登山或野餐。連假期間，台南各地更是推出一系列精彩活動，包括「虎頭埤童趣節」、「2025螢光花泉季」、「虎翔市集Ｘ舊城膠片市集」、「藍晒童樂時光機」、「FOCASA幾米馬戲樂園」等。

蕭壠文化園區、水交社文化園區、台史博、南美館、台江地景公園、隆田文化資產教育園區等，也規劃多項兒童主題活動，結合市集、親子劇場、藝術體驗與童玩闖關。

除了親子活動，春季更是賞花的最佳時節。學甲蜀葵花文化季、西港與南化的花旗木花季、柳營尖山埤的桃紅陣雨樹（花旗木）花海等。

德元埤舉辦「2025童趣節：荷你在一起」，打造宛如歐洲小鎮的沉浸式體驗。（南市觀旅局提供）

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