「海龍宮」現身！ 澎湖水族館6週年 海神闖關挑戰開啟

澎湖水族館變身為海龍宮，由11位海神守護關卡。（澎湖水族館提供）

2025/04/05 15:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季即將展開，清明連續假期為暖身時間。澎湖水族館迎來重新開幕後的第6週年，自4月4日開始，澎湖水族館化為由11位海神所守護的神秘「海龍宮」，此次闖關活動結合了東方廟宇解籤元素與海洋知識，寓教於樂，邀請大小朋友一同進入水族館的神樂慶典！

活動首日為兒童節，澎湖水族館即湧入超過千人入館，現場氣氛熱鬧非凡，許多家長特地帶著小朋友前來「朝聖」，在闖關旅程中尋找屬於自己的守護海神。不少旅客表示：「既有趣又有知識性，孩子們玩得超開心！」多座宮殿式神殿不僅吸睛十足，更讓人驚呼這是水族館內最特別的一次週年活動。

請繼續往下閱讀...

另外，活動以「海龍宮」為概念，在水族館內建構多座象徵不同領域能量的「海神宮廟」，分別掌管富貴、勇氣、寧靜、智慧、愛情、人際、健康、交通，甚至還有睡眠與躺平等趣味主題！讓遊客在探索海洋世界的同時，也能尋找屬於自己的守護神。每位來訪的旅人將在入口處得到一張隨機發放的海神籤詩，化身為朝聖者，需要依據籤文中的提示找到相對應的海洋神，並蓋上神殿專屬的祈福章，便可至禮品店兌換週年小禮。

除6週年慶典之外，館內2樓特展室也正同步展出「情繫浯島、菊島-靜謐，自然美的詩意」離島人文風景畫展，透過畫作呈現澎湖與金門的獨特風景與人文風貌，邀請民眾在欣賞海洋生態之餘，也能感受濃厚的藝文氛圍。水族館今年也推出了與花火節場次配合的「與魚共眠」夜宿方案，歡迎旅客預約。

澎湖水族館清明連續假期湧入人潮，在海龍宮世界闖關探險。（澎湖水族館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法