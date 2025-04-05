YTR實測珍奶泡麵！他好奇加「2湯匙奶粉」驚訝：超唰嘴

一名網友近日分享，一時興起使用奶粉、珍珠一起煮泡麵，發現湯好喝，如同豚骨湯頭，更直呼「奶香混著鹹味超唰嘴」。（圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

2025/04/05 15:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日分享，一時興起使用奶粉、珍珠一起煮泡麵，發現如同豚骨湯頭相當好喝，更直呼「奶香混著鹹味超唰嘴」，PO文曝光引發大量網友討論。

這名網友上月31日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，內容提及原PO日前看到Youtuber實測結果稱，珍珠奶茶加上泡麵一起煮等於豚骨拉麵，自此就感到相當好奇，當天一時興起使用豐力富奶粉、安城湯麵，並挖出放在冷凍庫的即食珍珠進行實驗。

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這名網友說明，原做法是珍奶直接加在泡麵裡煮，不過他使用偷懶方式，在泡麵煮的過程中加入2匙奶粉，接著倒入冷凍珍珠煮軟後，煮完試吃驚訝發現「喝起來湯頭真的變超濃郁，真的87％像豚骨湯頭欸，奶香混著鹹味超唰嘴」，不過「那一顆一顆的珍珠開始吸湯之後，變成鹹的QQ口感很奇妙」。

原PO最後說，「總結：奶粉＋泡麵的組合推爆、奶粉＋泡麵＋珍珠的組合就看人接受度，有人敢挑戰這組合嗎？」

網友看到PO文後紛紛留言，有人說「分開吃不好嗎」、「哈，有試過安城湯麵+奶粉，試了一次直接愛上」、「感覺吃完馬上衝廁所」，還有網友推薦「我們家加奶粉吃很久了，康寶濃湯也會加，從小喝到大」、「辛拉麵加牛奶煮確實很好吃，就是麻辣牛奶鍋的概念」。

一名網友近日分享，一時興起使用奶粉、珍珠一起煮泡麵，發現湯好喝，如同豚骨湯頭，更直呼「奶香混著鹹味超唰嘴」。（圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團、本報合成）

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