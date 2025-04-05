國定民俗台南「學甲上白礁」遶境登場 傍晚頭前寮將軍溪畔白礁亭祭拜

學甲上白礁特色藝閣。（記者楊金城攝）

2025/04/05 14:43

〔記者楊金城／台南報導〕國定民俗「學甲上白礁」今年首次改變謁祖遶境時間，今天（5日）早上8點由開路先鋒集和宮蜈蚣陣從慈濟宮領銜出發，200多組陣頭、藝閣、神轎依序遶境，壓陣的慈濟宮保生二大帝神轎直到中午12點半才出廟口，遶境隊伍傍晚在頭前寮將軍溪畔白礁亭舉辦祭拜。

上白礁今晨由台南市副市長葉澤山擔任主祭官，陪祭官包括慈濟宮董事長王文宗、民政局局長姜淋煌、學甲區長張明寶等人，開路先鋒後社集和宮蜈蚣陣繞行慈濟宮3圈後，帶領全部香陣展開遶境，逢連續假期吸引許多人潮湧入學甲區看熱鬧。

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王文宗表示，今年參與學甲上白礁的宮廟逾百間，藝閣、文武陣頭近200組，其中藝閣將近40組，破了以往參與的紀錄，其中11組自組藝閣分別是羅姓角八仙棚、中隆宮紡車輪、東鎮府八美圖、興太宮哪吒鬧東海、太安宮封神榜、清保宮八仙過海、白礁宮哪吒鬧東海與董漢尋母、西龍宮七鶴、聖和宮郭子儀大戰烏鳳仙。

武陣有田龍舘宋江陣、謝姓獅團太祖先師金獅陣、吳保宮宋江陣，特色陣頭有興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、慈福宮高蹺陣、鎮安宮軟身福德正神、慈濟宮採茶舞與漢聲軒北管，輦宮有26座，特色藝閣文武陣出現上白礁的遶境隊伍，非常熱鬧。

許多商家、住戶擺設香案迎接上白礁遶境隊伍，並在蜈蚣陣、保生二大帝神轎鑽轎底，祈求保佑。上白礁最後在頭前寮白礁亭舉辦祭典儀式，遙拜白礁慈濟祖宮和列祖列宗、請水火香後折返學甲慈濟宮。

學甲慈濟宮奉祀800多年的保生二大帝神像，被譽為台灣開基祖廟，往年依例在農曆3月11日舉辦上白礁，並4年1科擴大舉辦「學甲刈香」。因陣頭、藝陣缺人手，今年首次改在假日舉辦；集和宮主委朱正利說，蜈蚣陣上有36位神童，人力扛行一次需要76位扛工，1天需要228位扛工輪流扛行，改在假日舉辦，神童、扛工才好招募。

八美圖。（記者楊金城攝）

十二婆姊陣沿途為民眾祈福。（記者楊金城攝）

八仙棚。（記者楊金城攝）

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