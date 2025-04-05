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    七美燈塔4至6月週末、連假限定開放 清明連假率先登場

    七美燈塔是日治時期興建最後一座燈塔，4至6月每逢週末及連假開放。（交通部航港局提供）

    七美燈塔是日治時期興建最後一座燈塔，4至6月每逢週末及連假開放。（交通部航港局提供）

    2025/04/05 14:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季即將到來，以雙心石滬聞名的愛情浪漫島七美，是遊客抵澎必選的觀光景點，除了欣賞七美壯闊玄武岩自然美景外，重要地標七美燈塔，也將於4至6月的每個週末及連假期間開放參觀，讓遊客有機會參觀這座充滿歷史意義的燈塔，感受澎湖海島的獨特魅力。

    這波開放活動將由清明連假（4月3至6日）率先登場，現場並提供新版七美嶼燈塔印章供參觀民眾蓋印留念，為旅程留下珍貴印記，開放期間遊客搭船登上七美，別忘了前往七美燈塔，把握難得的機會參觀，了解七美島藍色公路交通發展歷史的里程碑。

    1939年完工的七美嶼燈塔，位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，別名南滬燈塔，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔；塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬。七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，發電機室獨特的拱型窗設計別具特色。

    為了讓更多旅客體驗燈塔的文化與景觀，今年特別提供全新設計的七美嶼燈塔紀念章，讓到訪遊客能留下特別的印記，見證自己的探索足跡。航港局提醒，七美嶼燈塔園區有高低落差，請遊客務必注意安全，並遵守現場工作人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。

    七美燈塔與當地自然景觀相融合，成為當地知名地標。（交通部航港局提供）

    七美燈塔與當地自然景觀相融合，成為當地知名地標。（交通部航港局提供）

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