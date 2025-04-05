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    南港山水綠生態公園「綬草」開花 每年清明時節綻放

    「綬草」花朵以獨特的螺旋狀排列，纏繞在花莖上，於每年清明時節綻放，因此又名「盤龍參」、「清明草」。（台北市環保局提供）

    「綬草」花朵以獨特的螺旋狀排列，纏繞在花莖上，於每年清明時節綻放，因此又名「盤龍參」、「清明草」。（台北市環保局提供）

    2025/04/05 14:26

    〔記者林承鴻／台北報導〕每到清明時節前後，台北市南港山水綠生態公園的「綬草」便會悄悄地從地面抽出細長、如髮絲般的綠色花莖，嬌小的粉紫色花朵以獨特的螺旋狀排列，纏繞在花莖上，宛如一條迷你版的龍在蜿蜒而上，因此又名「盤龍參」、「清明草」，是台灣野外常見的小型地生蘭花。

    綬草喜歡生長在陽光充足、略微潮濕的草地或開闊地，具有強韌的生命力，從平地到低海拔的山區，都能見到它的身影。其花朵小巧，細緻美麗，但生長速度緩慢，一旦被破壞或盜採，無法在短時間內恢復。台北市環保局提醒，為了保護公園多元生態景觀和植物的繁衍生長，切勿盜採綬草或破壞其生長環境。

    環保局表示，市民朋友在南港山水綠生態公園還能體驗台北市的「創能、儲能示範場域」，認識太陽光電、風力發電、氫能燃料電池、儲能設施及能源管理等先進系統，了解如何減少日常用電碳排放，落實淨零新生活行動。

    山水綠生態公園地址為台北市南港區南深路37號，於冬季（11月至4月）上午6點至晚上8點、夏季（5月至10月）上午5點至晚上9點開放，每週一休園。民眾可於捷運木柵站或南港展覽館站，轉乘679號公車至福聖宮（山水綠生態公園）站或直接搭乘679號公車直達。

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