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    破百萬下載！這5款App和中國軍方有關 外媒：盡快刪除

    最新調查指出，有五款免費VPN App與中國軍方有關，分別是「Turbo VPN」、「VPN Proxy Master」、「Thunder VPN」、「Snap VPN 」。（擷取自App Store）

    最新調查指出，有五款免費VPN App與中國軍方有關，分別是「Turbo VPN」、「VPN Proxy Master」、「Thunder VPN」、「Snap VPN 」。（擷取自App Store）

    2025/04/05 15:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕最新調查指出，有5款免費VPN App與中國軍方有關，分別是「Turbo VPN」、「VPN Proxy Master」、「Thunder VPN」、「Snap VPN 」以及「Signal Secure VPN」，其中有3款下載量突破百萬。外媒建議如果下載了這些App，應盡速將其刪個乾淨。

    根據《金融時報》等外媒報導，上述5款VPN被發現與一家名為「奇虎360」的公司有關，該公司正式名稱為「360安全科技」，因涉嫌與中共軍方有聯繫，及加裝「後門」讓用戶資料存在暴露風險等爭議，早於2020年就被美國制裁，美國國防部隨後將其列入與中共軍方相關的企業名單。

    根據研究機構「科技透明度項目」（TTP）和《金融時報》調查，儘管這些App名義上由不同公司發行，但實際上與「奇虎360」都有複雜隱密的關係。恐怖的是，蘋果的應用商店App Store下載次數最多的100個應用程式中，就有20個「秘密地」隸屬中國公司，這些應用程式的所有權故意不透明，一層層地隱藏空殼公司背後，而且沒有一家公司明確披露其歸中國所有。

    VPN允許用戶繞過網站和防火牆限制，讓用戶可以存取原本在其所在國家/地區內會被封鎖的內容。但連接網路時，VPN能監看到用戶在網路上的活動。而中國的國家安全法可以要求公司與政府分享用戶數據。

    報導指出，「Turbo VPN」、「VPN Proxy Master」、「Thunder VPN」、「Snap VPN 」以及「Signal Secure VPN」五款App已在蘋果和Google應用商店上架，在《金融時報》聯繫蘋果公司徵求意見後，「Thunder VPN」和 「Snap VPN」已從蘋果商店下架。但目前這5款App都在Google Play商店架上，「Turbo VPN」還已取得Google的驗證徽章，表示它是一款值得信賴的VPN。

    報導指出，如果已經下載了上述任何VPN App請盡快刪除，並要求它刪除所有儲存的個人資訊。值得信賴的VPN不會記錄使用者的資料，建議用戶使用付費VPN或真的值得信賴的免費VPN。而中國的國家安全法可以要求公司與政府分享用戶數據，這意味著中國當局可以存取大量外國人的網路資料。

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