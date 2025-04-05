班班有鮮乳數位兌換 桃市府：只要有經費隨時可上路、最快9月實施

行政院之前推動班班有鮮乳政策，小朋友喝鮮乳的情形。（教育局提供）

2025/04/05 13:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北市政府宣布4月起將以數位兌換方式提供學童飲用鮮乳，由於基北北桃屬於同一生活圈，3黨議員都很關心桃園是否跟進；對此，教育局長劉仲成表示，桃園的狀況是「萬事俱備、只欠東風」，只要有經費隨時可上路，考量兌換乳品數量龐大，取貨門市貨源量或衍生問題處理情形是否順利，將觀察台北市執行情形，最快今年9月實施。

劉仲成也提到，以每瓶鮮乳25元預估，桃園市國小、公幼學童14.9萬人，每週兌換1瓶，1年所需經費約1.5億元，教育局已函文農業部、教育部爭取經費，但兩部回覆請市府評估需求自籌辦理，目前仍持續溝通爭取經費挹注。

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劉仲成說，行政院去年底宣布班班喝鮮乳政策停止執行後，桃園市預先因應未來如有經費補助可以數位方式推動，故已規劃建置數位兌換平台，目前數位兌換系統已進入系統介接及測試階段，因此經費到位後可隨時上線、無縫接軌。

劉仲成也提到，鮮乳雖為鈣質攝取之良好來源，但並不是唯一的來源，桃園市率6都之先推動免費營養午餐，有51位營養師駐守學校第一線，並設計添加含鈣食材菜單，讓鈣質攝取來源更為豐富及多樣化。

議員楊朝偉表示，台北市班班有鮮奶的政策已經上路，鑑於基北北桃屬於同一生活圈，桃園市應該跟進；議員呂林小鳳表示，行政院政策上路時，她就呼籲以鮮乳券方式到超商兌換，如今台北市已經率先實施，希望桃園趕緊跟進；議員李家興也認為，鮮乳是很好的蛋白質來源，有必要全面推廣。

行政院之前推動班班有鮮乳政策，小朋友喝鮮乳的情形。（教育局提供）

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