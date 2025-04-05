竹縣免費狂犬病疫苗接種+寵物登記活動 7場次巡迴北埔、尖石

新竹縣動物保護防疫所防治狂犬病，4、5月份將先後到北埔、尖石2鄉辦理7場免費的動物狂犬病預防注射暨寵物登記服務。（記者黃美珠攝）

2025/04/05 14:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所防治狂犬病，4、5月份將先後到北埔、尖石2鄉辦理7場免費的動物狂犬病預防注射暨寵物登記服務，呼籲家中有養犬、貓的，應依法完成寵物登記並定期替牠們接種疫苗。

動保所長彭正宇說，狂犬病可人畜共通傳染病，被罹病動物抓、咬傷後，發病如果嚴重，其致死率可近100％。為了杜絕狂犬病，犬、貓每年應定期施打1次疫苗。

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動保所規劃的4、5月份北埔、尖石7場免費的動物狂犬病疫苗注射，第1場在4月26日早上10點到下午1點，於北埔鄉桐花祭活動攤位、也就是北埔鄉南興街全家便利商店斜對面。

第2、3場是5月6日早上10點到11點先在尖石鄉梅花村，11點半到下午1點轉往錦屏村辦公處服務。

第4場、5月13日早上10點到11點半在尖石鄉新樂村辦公處。第5場、5月20日早上10點到11點半，在尖石鄉義興馬胎文健站。次日（21日）早上10點到11點半在北埔鄉大湖村下大湖土地公廟旁。最後5月22日早上10點到11點半，在北埔鄉南外社區活動中心。

彭正宇說，依規定飼養家犬、家貓都要辦寵物登記，所以前述7場狂犬病疫苗接種的現場，他們也會提供免費的寵物登記服務，不過飼主須年滿18歲，且須出示本人身分證。

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