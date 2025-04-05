為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣免費狂犬病疫苗接種+寵物登記活動 7場次巡迴北埔、尖石

    新竹縣動物保護防疫所防治狂犬病，4、5月份將先後到北埔、尖石2鄉辦理7場免費的動物狂犬病預防注射暨寵物登記服務。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動物保護防疫所防治狂犬病，4、5月份將先後到北埔、尖石2鄉辦理7場免費的動物狂犬病預防注射暨寵物登記服務。（記者黃美珠攝）

    2025/04/05 14:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所防治狂犬病，4、5月份將先後到北埔、尖石2鄉辦理7場免費的動物狂犬病預防注射暨寵物登記服務，呼籲家中有養犬、貓的，應依法完成寵物登記並定期替牠們接種疫苗。

    動保所長彭正宇說，狂犬病可人畜共通傳染病，被罹病動物抓、咬傷後，發病如果嚴重，其致死率可近100％。為了杜絕狂犬病，犬、貓每年應定期施打1次疫苗。

    動保所規劃的4、5月份北埔、尖石7場免費的動物狂犬病疫苗注射，第1場在4月26日早上10點到下午1點，於北埔鄉桐花祭活動攤位、也就是北埔鄉南興街全家便利商店斜對面。

    第2、3場是5月6日早上10點到11點先在尖石鄉梅花村，11點半到下午1點轉往錦屏村辦公處服務。

    第4場、5月13日早上10點到11點半在尖石鄉新樂村辦公處。第5場、5月20日早上10點到11點半，在尖石鄉義興馬胎文健站。次日（21日）早上10點到11點半在北埔鄉大湖村下大湖土地公廟旁。最後5月22日早上10點到11點半，在北埔鄉南外社區活動中心。

    彭正宇說，依規定飼養家犬、家貓都要辦寵物登記，所以前述7場狂犬病疫苗接種的現場，他們也會提供免費的寵物登記服務，不過飼主須年滿18歲，且須出示本人身分證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播