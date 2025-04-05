徵才不看學歷只看能力 葉丙成推問題解決人才計畫

徵才不看學歷只看能力，教育部政次葉丙成推動「問題解決人才計畫」，今年第2屆。（取自葉丙成臉書）

2025/04/05 13:49

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成今（5）日在臉書發文，去年他們首創「不看學歷，只看能力」企業聯合徵才公益活動，今年進入到第2屆「行動代號：問題解決人才計畫」，免費幫助有問題解決能力的青年媒合工作、完全不看學歷，去年獲得熱烈迴響，今年繼續擴大辦理，今年有更多跨國、跨產業的企業加入，提供的職缺是去年的兩倍以上，已有超過90個熱門的工作機會。

葉丙成表示，如果青年過去在學校、社團、在NGO、在之前的工作，有解決許多問題的經驗，在此媒合活動裡，企業完全不看念什麼大學或科系，只看過去青年解決過哪些問題的經歷，特別設計的履歷只會呈現過去解決問題的經驗，完全不寫學校及科系，許多企業提供職缺，想透過這個活動，來找真正有解決問題能力的青年。

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葉丙成說，有企業人資主管告訴他，去年從這個計劃裡聘用的人才，表現相當不錯。今年將延續去年的影響力和成效，並串聯教育部青年發展署、台北市青年局、新北市青年局一起推廣，透過全國各大專院校職涯中心向新鮮人宣傳，還辦了超過10場入校工作坊，教學生怎麼把專案經驗寫成企業想看的「問題解決履歷」。

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