陳定南紀念館週一也開館 邀訪客品味民主特調

陳定南紀念館推週一開館，來訪可索取文創小物。（記者王峻祺攝）

2025/04/05 12:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕前法務部長陳定南被視為是近代民主先驅，設立在宜蘭三星老家的紀念館，自2011年開館迄今，均維持每週一休館，不過即日起週一將對外開放，並推出限定民主特調，透過咖啡及茶香，邀訪客感受歷經淬鍊的民主精神及自由。

陳定南今年逝世19週年，自故居延伸建築的紀念館，保留原有陳家擺設，三合院也重新整修，興建成約500坪館舍，整體園區則有2千多坪。館內展出陳定南擔任縣長、立委、部長時期的指標性政績及遺物，當中更有一只考取大學時父親買給他一戴40年的手錶。

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紀念館開館迄今長達14年，均維持每週一休館，陳定南教育基金會為讓更多民眾走訪園區，感受歷史溫度與民主價值，即日起推出週一開館服務，並僅於當日販售民主特調飲品，讓訪客藉由咖啡或茶香，品味民主與自由的滋味。

陳定南教育基金會表示，過去週一公休常遇到訪客撲空，並接獲許多假日上班的民眾反映，希望能利用週一休假時參觀，加上多半館舍週一休館，為增加館際交流及推崇民主精神，決定週一不休館，採週一至週日均會對外開放的營運模式。

基金會指出，每月平均約有1200人次造訪，期望透過週一開館增加更多訪客，目前有美式咖啡及宜蘭特產金柑茶2款特調，傳遞如咖啡歷經淬煉更顯醇厚的民主精神，以及溫潤而堅定像極宜蘭甘甜自由的味道，週一來館還可索取陳定南名言「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全我寧願受人尊敬」的文創小物或紅包袋。

陳定南今年逝世19週年，自故居延伸建築的紀念館，展出他擔任縣長、立委、部長時期的指標性政績及遺物。（記者王峻祺攝）

法務部長陳定南被視為是近代民主先驅，設立在宜蘭三星老家的紀念館，自2011年開館迄今，均維持每週一休館，不過即日起週一將對外開放。（記者王峻祺攝）

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