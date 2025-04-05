「超級變變變」！雲林16組親子運動走秀 小女兒爆笑化身羽球

走秀現場宛如「超級變變變」，家長將小朋友打造成一顆羽球，全場哄堂大笑。（記者李文德攝）

2025/04/05 12:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府將虎尾農博生態園區打造兒童樂園，讓民眾免費入園暢玩。為迎接10月的全國運動會，今（5日）早舉辦「親子運動走秀」，16組親子結合運動項目各展創意，現場宛如「超級變變變」，其中有家長突發奇想，用環保材質打造羽球場，更讓小女兒打扮成一顆羽球，鮮明的創意，引得眾人哄堂大笑。

農博生態園區的兒童樂園，3月30日至4月5日一連7天免費開放給大小朋友入園，除有70攤美食特色市集，更有海盜船、旋轉木馬、摩天輪等遊樂設施，提供家長孩童清明連假的最佳去處，縣府教育處統計截至4日為止，已突破40萬人次。

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縣府教育處長邱孝文表示，為扣合10月全國運在雲林，屆時將有35項運動競技項目，因此舉辦「親子運動走秀」，讓家長小朋友發揮巧思，將運動項目融入走秀中，藉此讓大家知道雲林今年10月的重要運動盛事。

此次走秀共有16組親子參與，各組的隊名有「年年有羽」、「鬥牛要不要」、「輕輕打敗你」等已展現創意，活動一開始不少家長帶著小朋友身著籃球服打籃球、展現武術底子，讓台下民眾瘋狂拿起手機拍照，宛如一場大型的「超級變變變」，甚至雲林縣長張麗善也帶著孫女走秀、打棒球。

最特別的是，陳姓家長利用環保材質，製作出羽球場，更利用白色垃圾袋，將女兒打扮成一顆羽毛球，哥哥們打扮成球員，小女孩左左右右地來回走著，就好像球員真的打球，引得眾人哄堂大笑。

家長說，因羽球是家中生活一部份，故以為發想，加上響應環保便利用紙箱、塑膠袋等材質打造而成，加上深受日本「超級變變變」的啟發想複製類似的感覺，所以前前後後花費一週完成，想不到引起大家注意。

家長表示，除了宣傳全國運、提倡環保觀念外，也希望讓大家「笑一下」，藉此教育自己的孩子不要在意別人的眼光、要有自信的精神。

親子運動走秀，更有小朋友展現高超舞藝。（記者李文德攝）

縣府在農博生態園區舉辦親子運動走秀，為10月全國運動會提早宣傳。（記者李文德攝）

縣長張麗善帶孫女走秀，打樂樂棒球。（記者李文德攝）

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