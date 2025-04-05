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    府城收驚百年老字號 清明連假人潮倍增

    府城下太子和意堂收驚，循傳統依科儀從請神開始，每個人動輒需要收10分鐘以上。（記者王姝琇攝）

    府城下太子和意堂收驚，循傳統依科儀從請神開始，每個人動輒需要收10分鐘以上。（記者王姝琇攝）

    2025/04/05 12:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕清明連假期間祭祖人潮眾多，也連帶到廟堂收驚的人數跟著倍增！府城下太子和意堂是老台南人收驚的口袋名單，逾百年歷史。和意堂第3代道長王正裕表示，一年之中最多人來收驚、祭改，就是清明掃墓期間，人數倍增。

    和意堂主祀七祖仙師、中壇元帥、金禪祖師，以收驚、求子、小法團聞名。尤其是收驚，不僅僅是用生肖替身比劃幾秒就結束，而是循傳統依科儀從請神開始，每個人動輒需要收10分鐘以上。道長們口念長篇經文，且依每個人所遇到的狀況而有所不同，結束後拿個平安符隨身攜帶祈安。

    王正裕表示，和意堂收驚、祭改科儀自清朝光緒年間就開始，迄今約130年，許多年輕人來到這裡都會提及小時候阿公、阿嬤帶來收驚的回憶。平常像是參加公祭、醫院探病，或是近日清明節連假，許多民眾到塔位祭祖或掃墓之後，都會特地到廟裡拜拜、收驚祭煞。

    和意堂收驚每個人是少需要10分鐘，王正裕表示，這是因和意堂依循傳統科儀，從請神、祭煞、清淨、安元神光彩等步驟完全不馬虎，而且還會依照每個人的狀況不同「解決問題」。王正裕強調，安神定魂、血絡通透人就會輕鬆。

    清明連假期間祭祖人潮眾多，也連帶到廟堂收驚的人數跟著倍增。（記者王姝琇攝）

    清明連假期間祭祖人潮眾多，也連帶到廟堂收驚的人數跟著倍增。（記者王姝琇攝）

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