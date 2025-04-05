與白沙屯媽祖結緣11年「嘉義囝仔」今年將贈信徒1400組帳篷

蔡姓女子多年前與阿嬤參與白沙屯媽祖進香。（讀者提供）

2025/04/05 12:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年白沙屯媽祖北港進香將於5月2日啟程，預計將有超過20萬人參與，嘉義信徒蔡姓女子參與進香11年，10年前與行動不便的阿嬤參與，「粉紅超跑」神轎竟轉頭到前方關心在人群裡的阿嬤，讓她深受感動，因而發願，與親朋好友組「嘉義囝仔」團隊發送結緣品；今年準備1400份造型帳篷，4月20日在嘉義市讓參與進香的信眾擲筊結緣領取，讓信眾能在進香路程中休息遮陽避風雨。

蔡女說，11年前第一次是與朋友一起參與進香，但當時並未體會意義，第二年帶著年邁行動不便的阿嬤，盼媽祖賜福，當時人潮滿滿，看到鑾轎經過後，扶著阿嬤走向路邊，此時鑾轎竟大迴轉走向她們，原來竟是媽祖想看著阿嬤安全的坐回椅子，不受到推擠才放心；此事讓她深受感動，因而與親朋好有一同發心，贈送結緣品，讓更多人感受媽祖的愛。

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蔡女說，許多人常問有何動力多次參與進香、送結緣品，她認為是體會到一路上互不相識卻能互相扶持的感動，寬心、寬容、寬愛及所有不爭的美，手心向下的施福，超過受予的開心。

蔡女說，每年發送結緣品以「實用」為者，如手機防水套、Q版媽祖束口袋、防曬排汗巾、野餐防水墊、防曬袖套、輕便保暖PE鋁膜睡袋，今年則是Q版媽祖帳篷，將於4月20日下午1點到晚上6點在嘉義市嘉邑崎頂大福興宮前發送（活動非廟方辦理，請勿打擾廟方），進香信眾憑今年進香報名臂章可參加，1人1次，連續擲出三聖筊可獲1組結緣帳篷。

蔡女表示，台灣社會存在著一條難能可貴、素樸無私的進香路，存在人與人與神之間單純的結緣與感謝，盼以溫暖的方式結善緣，與香燈腳善緣共聚。

「嘉義囝仔」團隊多次發送結緣品。（讀者提供）

今年發送的Q版媽祖帳篷。（讀者提供）

發送結緣品帳篷的方式。（讀者提供）

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