廢墟變畫布、海廢變創意 澎湖青商「329玩美角落」點亮社區新風景

澎湖國際青商會化廢為寶，為鐵線海堤增新色。（澎湖國際青商會提供）

2025/04/05 12:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際青年商會為響應聯合國永續發展目標，舉辦「329玩美角落」成果發表會，展現青年參與社區營造的具體成果。透過結合淨灘行動與環境改造，青年將地方髒亂與廢棄的空間轉化為充滿創意與活力的社區亮點。馬公市長黃健忠以澎湖國際青年商會資深會主席身分出席，肯定青年行動力，並強調「青年參與」是城市邁向永續未來的重要動能。

此次活動亦獲得國際青年商會中華民國總會高度重視，青商總會常務副會長兼南區會區會長侯廷憲，以及總會理事兼高市金澎區執行長吳東育皆出席，見證澎湖青商會對在地永續行動的投入。

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黃健忠指出，「玩美角落」不僅是美化空間，更是一種社區自我重整的開始，是居民與青年攜手建立地方認同的過程。他特別提到，鐵線社區堤防的海廢畫作，不僅美化公共場域，更承載環保教育與藝術意義，象徵「廢棄不廢、角落有光」。未來馬公市將積極推動更多類似跨界合作，擴大青年參與公共治理的深度與廣度，讓永續不只是口號，而是地方治理的日常實踐。

澎湖國際青商會長林筠宸表示，「玩美角落」不是一次性的任務，而是一段青年參與社會、了解社區、實踐理想的歷程。從場勘、發想到執行，所有步驟皆由會員親力親為，體現青商「訓練自己、服務人群」的使命。她特別感謝青商會社區發展委員會主委李東洋鼎力協助，積極資源整合、聯繫社區，並向青商會員致敬，「是你們的雙手，讓角落重拾光亮，也讓澎湖擁有不一樣的未來。」

馬公市長黃健忠以青商會資深主席身份，也加入海堤彩繪行列。（澎湖國際青商會提供）

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