循古禮辦「文昌祈願祭」 雲林虎尾持法媽祖宮湧千名學子祈福

虎尾持法媽祖宮遵古禮舉辦文昌祈願祭，讓學子開智慧。（記者李文德攝）

2025/04/05 12:02

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾持法媽祖宮今（5）日舉辦「文昌祈願祭」，依循古禮帶領學子開智慧、過魁星亭等，由於廟方已連辦超過20年，已成例年傳統，今天一早便吸引近千民眾，帶領一家大小求平安、求課業順利。

虎尾持法媽祖宮主祀媽祖，更供奉五文昌夫子，有文衡帝君、文昌帝君、紫陽夫子、孚佑帝君及魁星夫子，每每到了各種考試前，都會有許多學子前往參拜，祈求金榜題名。

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文昌祈願祭都依循古禮，廟方請神後，隨即展開儀式，讓學子先到夫子殿參拜，摸殿前四金柱，接著過魁星亭、拜紫陽夫子加功祿，磨心志、拔蔥再扣文成榜鐘，緊接著讓參與者食狀元粥、喝去霉茶，最後晉文昌燈結束全部流程。

五大步驟，今天一早10點儀式開始，湧入近千名學子前來參拜，更不乏家長帶著小朋友來到廟裡祈求課業順利，更求順利安康。民眾表示，因明年大兒子要學測了，希望帶他來拜拜，祈求功名平安。

西螺農工、虎尾國中跆拳道隊同樣一早就到廟裡參拜，教練表示，因全中運將至，希望帶領學生們來，除了祈求比賽順利外，更希望他們能夠踢出好成績。

持法媽祖宮委員廖育輝表示，文昌祈願祭已舉辦超過20年，已成為廟方一年一度的傳統，每年舉辦都吸引4000至5000人來參拜，甚至此次一名李同學，連續10年從屏東到雲林參拜，順利考取律師及台大法律研究所，因此她為還願，自願前來幫民眾「印魁星印」。

李同學說，連10年都報到參拜，一路上學業逐漸有成，因此自發和廟方表示「願意協助流程」，希望帶給更多學子加持。

一早就湧入眾多學子排隊，祈求功名順利。（記者李文德攝）

虎尾持法媽祖宮遵古禮舉辦文昌祈願祭，讓學子開智慧、過魁星亭。（記者李文德攝）

食狀元粥。（記者李文德攝）

虎尾持法媽祖宮遵古禮舉辦文昌祈願祭，讓學子開智慧、過魁星亭。（記者李文德攝）

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