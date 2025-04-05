為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暢遊瑞芳鼻頭漁港 吃小卷、透抽、四破魚還能享山海景

    新北瑞芳區鼻頭漁港。（記者羅國嘉攝）

    新北瑞芳區鼻頭漁港。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/05 11:48

    〔記者羅國嘉／新北報導〕春暖花開，正是出遊踏青的好時節。新北市漁業及漁港事業管理處推薦位於瑞芳區東北角的鼻頭漁港，此處不僅能品嘗道地新鮮的海鮮料理，還能漫步於擁有絕美海景的鼻頭角步道，被網友譽為「最能忘憂的美景之一」，是結合味蕾與視覺饗宴的絕佳旅遊去處。

    漁業處表示，鼻頭漁港是一座充滿靜謐氛圍的小漁村，港內舢舨與漁船錯落有致，濃厚的漁村氣息撲面而來。當地漁民每日捕撈的新鮮小卷、透抽、四破魚等漁獲，成為港邊餐廳招牌料理，招牌菜如小卷米粉、川燙透抽、香煎四破魚，吸引登山後的遊客紛紛下山大啖海鮮。

    除品嚐美食，鼻頭漁港更緊鄰鼻頭角步道，從港邊鼻頭隧道旁的入口出發，首先映入眼簾的是「全台最美海邊小學」鼻頭國小，從學校後方遠眺三貂角，壯闊山海美景盡收眼底。步道途中還能造訪由廢棄軍營改建的聽濤Café，在海風中小憩片刻，再繼續挑戰有「台版萬里長城」之稱的稜谷步道段。

    漁業處說明，稜谷步道最高點設有360度觀景平台，從這裡俯瞰海天一線、浪花拍岸及海蝕奇景，視野遼闊、氣勢磅礡。下山後步道終點回到鼻頭社區與漁港，可再次沉浸在悠閒的漁村風光之中。

    新北瑞芳區鼻頭漁港。（記者羅國嘉攝）

    新北瑞芳區鼻頭漁港。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播