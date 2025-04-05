暢遊瑞芳鼻頭漁港 吃小卷、透抽、四破魚還能享山海景

新北瑞芳區鼻頭漁港。（記者羅國嘉攝）

2025/04/05 11:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕春暖花開，正是出遊踏青的好時節。新北市漁業及漁港事業管理處推薦位於瑞芳區東北角的鼻頭漁港，此處不僅能品嘗道地新鮮的海鮮料理，還能漫步於擁有絕美海景的鼻頭角步道，被網友譽為「最能忘憂的美景之一」，是結合味蕾與視覺饗宴的絕佳旅遊去處。

漁業處表示，鼻頭漁港是一座充滿靜謐氛圍的小漁村，港內舢舨與漁船錯落有致，濃厚的漁村氣息撲面而來。當地漁民每日捕撈的新鮮小卷、透抽、四破魚等漁獲，成為港邊餐廳招牌料理，招牌菜如小卷米粉、川燙透抽、香煎四破魚，吸引登山後的遊客紛紛下山大啖海鮮。

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除品嚐美食，鼻頭漁港更緊鄰鼻頭角步道，從港邊鼻頭隧道旁的入口出發，首先映入眼簾的是「全台最美海邊小學」鼻頭國小，從學校後方遠眺三貂角，壯闊山海美景盡收眼底。步道途中還能造訪由廢棄軍營改建的聽濤Café，在海風中小憩片刻，再繼續挑戰有「台版萬里長城」之稱的稜谷步道段。

漁業處說明，稜谷步道最高點設有360度觀景平台，從這裡俯瞰海天一線、浪花拍岸及海蝕奇景，視野遼闊、氣勢磅礡。下山後步道終點回到鼻頭社區與漁港，可再次沉浸在悠閒的漁村風光之中。

新北瑞芳區鼻頭漁港。（記者羅國嘉攝）

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