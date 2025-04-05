新北閒置校舍活化 轉型藝術園區、地方創生基地

新北市貢寮國小吉林校區閒置校舍成功轉型為「和禾聚落」，經過改造，恢復1920年石頭屋教室原本樣貌。（教育局提供）

2025/04/05 11:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕不敵少子化浪潮，部分偏鄉學生數減少、學校裁併，造成校舍閒置，新北市教育局今年推出「閒置校舍活化二部曲─走進·重生校舍」紀錄片，描繪2所學校的重生故事，其中三芝國小陽住分班轉型為「山海藝術園區」，吸引藝術家進駐創作，貢寮國小吉林校區變身為「和禾聚落」，成為地方創生重要基地，影片即日起在「新北學BAR」YouTube頻道上架。

新北市教育局長張明文指出，為推動閒置校舍再生，市府跨局處研商，制定多元活化計畫，導入異業經營模式，讓校園空間發揮更大價值，例如藝術社區營造、實驗教育、英速魔法學校、銀髮俱樂部、社區發展中心及地方創生基地等，賦予空間新價值，以嶄新面貌重新融入地方，延續教育精神。

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其中，貢寮國小吉林校區成功轉型為「和禾聚落」，經過改造，恢復1920年石頭屋教室原本樣貌，同時設立青年培力工作站，推廣梯田保育與地方產業發展，打造具生態、生產與生活功能的「里山聚落」，過去學生在校園奔跑的笑聲，如今換成青年返鄉的腳步聲。

營運「和禾聚落」的人禾環境倫理基金會專案經理簡珮瑜表示，山村的保育需要人回來，社區共好才能讓校舍新生，轉型並非替代原有的教育角色，而是以不同形式延續校園精神。

位於北海岸的三芝國小陽住分班創立於1954年，2010年裁併後，校舍閒置一段時間，經過多元活化，以「無圍牆美術館」為主題，吸引藝術家群進駐，打造為北海岸藝術家創作基地「山海藝術園區」，陽光灑落的教室成為創作空間，結合自然景觀、生態與環境永續議題，實踐「藝術進入生活」的理念，並通過聯合國永續標章的認證。

三芝區公所課長林立昉說，唯有在地被看見，才能讓師生對這片土地產生認同，教育更具意義。

新北市貢寮國小吉林校區轉型為「和禾聚落」，推廣梯田保育，圖為貢寮國小師生在校區踩泥巴。（教育局提供）

新北市三芝國小陽住分班轉型為「山海藝術園區」，吸引藝術家進駐創作，圖為學童觀賞畫作。（教育局提供）

新北市三芝國小陽住分班轉型為山海藝術園區，台灣在生活文化協會協助推動藝術教育活動。（教育局提供）

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