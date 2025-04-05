北市公布2024消費申訴案件統計 這類型案件增加逾一倍

北市法務局公布2024年消費申訴統計。（北市法務局提供）

2025/04/05 11:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市法務局今（5日）公布2024年台北市受理消費申訴及申請調解案件統計，去年申訴案件共1萬9564件，占全國總案件數約25%，位居全國之冠。當中「藝文表演類」共1762件，較2023年781件增加126%。

法務局指出，去年申訴案件總數較2023年2萬784件略降，消費爭議最多五大類型依序為「網路電視購物類」4245件、「運輸類」2022件、「藝文表演類」1762件、「線上遊戲類」1473件及「旅遊類」1306件。當中 「藝文展演類」數量翻倍重返前五大消費爭議，樣態以購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制爭議等遭申訴最多；另「運輸類」、「線上遊戲類」及「旅遊類」持續上榜。

請繼續往下閱讀...

法務局表示，「網路電視購物類」案件較2023年3315件增加930件，增幅28%；榜首為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」（蝦皮購物網站）731件，第2名「富邦媒體科技股份有限公司」（momo購物網）397件，第3名「網路家庭國際資訊股份有限公司」（PChome 24h購物）195件；常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。

「運輸類」爭議案件較2023年1787件增加235件，當中以外送平台為最大宗，共有904件，「載客運送及貨物運送」392件，「航空」259件，「車輛租賃」122件；榜首為「優食台灣股份有限公司（Uber Eats）」507件最多，主因以餐點錯誤、延遲送達、餐點毀損、未成功領餐，平台客服等遭訴最多，「富胖達股份有限公司（Foodpanda）」378件居次，第3名「優步福爾摩沙股份有限公司（Uber）」78件。

「藝文表演類」較2023年781件增加126%，榜首為「拓元股份有限公司」486件，主要爭議原因為購票帳號遭偵測使用不當程式遭封鎖；第2名「得藝室策劃有限公司（TheArtistudio）」368件，主要爭議原因為該公司去年11月30日在林口體育館舉辦AKMU「演唱會變成見面會」爭議；第3名「車庫娛樂股份有限公司」190件，主要爭議原因為「Magic Hour Premium」自動訂閱扣款衍生爭議。

「線上遊戲類」方面，榜首為「香港商動視暴雪有限公司」，案量為433件，以《魔獸世界》遭訴最多；第2名「遊戲橘子數位科技股份有限公司」161件，以《新楓之谷》、《天堂M》及《艾爾之光》遭訴最多；第3名「台灣大哥大股份有限公司」154件，以《VALORANT 特戰英豪》及《英雄聯盟》遭訴最多；線上遊戲主要申訴爭議原因以帳號遭停權、系統問題及退費爭議等為主。

「旅遊類」案件較2023年1275件略增，榜首為「客遊天下旅行社有限公司（KLOOK客路）」288件，較2023年176件增64%，第2名「Agoda」157件，第3名「酷遊天國際旅行社股份有限公司（KKday）」120件；常見爭議原因為住宿及旅遊行程取消、使用效期等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法