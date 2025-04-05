金門縣府助攻比利時ITI認證 五家商品「米其林」摘星

金門縣政府輔導業者向國際認證標章邁進，「得月觀止」創辦人陳育廷推出的「金牛消波塊鳳梨酥」、「鳳凰攬月鳳梨酥」率先獲比利時ITI風味絕佳獎章的「星」級肯定。（記者吳正庭攝）

2025/04/05 11:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，繼「得月觀止」率先獲比利時ITI（International Taste Institute）風味絕佳獎章的「星」級肯定，經縣府輔導，「金門酒字咖啡」、「K BEER 金門精釀」、「金根本文化創意」、「咖啡微醺工作室」的產品也加入「星」級行列，「微醺」更獲3星級最高榮譽。

縣府表示，ITI是由位於比利時布魯塞爾的「國際美味評鑑所」（International Taste Institute）創立的1年2屆、針對品牌食品與飲品風味所賦予的認證，評鑑過程採盲測進行，獲獎產品猶如得到「食品界米其林」榮譽般的肯定。

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縣府在金門既有貢糖、一條根、麵線等傳統特產外，輔導業者多元開發更具創意的在地商品，此次於國際食品評鑑脫穎而的金門在地產品，包括食品、精釀、咖啡、麵食領域，展現地方產業的創新能力，印證金門特色美食的多元魅力與國際競爭力。

縣府表示，得月觀止企業社的「鳳凰攬月鳳梨酥」獲1星榮譽，創辦人陳育廷旅居金門、愛上金門；鳳凰攬月鳳梨酥的命名，來自「鳳凰重生奔赴明月」，意喻浴火重生的金門及創新混製的鳳梨餡，製程採用金門高粱酒對蛋黃去腥處理，創造全新口感，是廣受矚目的金門特色伴手禮。

金門酒字咖啡商行的「高粱田野」榮獲1星，創辦人袁增嘉將金門高粱酒與精品咖啡結合，打造「高粱田野」酒漬咖啡，強調「高粱酒是靈魂，咖啡是生活，將靈魂融入生活，就是高粱酒漬咖啡的初衷。」，推廣金門咖啡文化至國際市場。

K BEER金門精釀專賣店的「烈火獅高粱烈啤酒」獲2星，創辦人李彥勳將金門在地原料融入啤酒，並以風獅爺作為品牌意象，融合金門歷史與文化記憶，打造出極具地方特色的高粱啤酒。

金根本文化創意有限公司的「金拌麵—椒麻刀削麵」獲2星，創辦人張珈瑛為打造完美麵體，走訪台灣各地製麵廠，最終選用金門好水與天然日曬製程，成功研發出純天然、無化學添加的頂級乾麵。

咖啡微醺工作室的「微醺．深配方」獲3星級最高榮譽，創辦人許湘鈞以「迷離喧囂的烏托邦」為品牌理念，透過自家烘焙技術，打造極具個性的咖啡風味，其微醺咖啡更堅持使用新鮮原料與純手工製作。

縣府表示，縣府去年推出「金門厚禮」的認證輔導業者，除了ITI，也朝向爭取台灣OTOP產品設計獎、德國IF設計獎等與國際標章接軌的目標邁進。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金門縣政府輔導業者「咖啡微醺工作室」獲比利時ITI風味絕佳獎章的三星級肯定，由一群年輕人共同努力、研究，也是五家獲認證星等最高的商家。（記者吳正庭攝）

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