桃園彩色海芋季延長1週 「閉幕不閉園」持續開放

桃園彩色海芋季將採「閉幕不閉園」模式持續開放到13日。（桃園市政府提供）

2025/04/05 11:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園彩色海芋季：奇芋夢幻島」於清明節連假期間，吸引超過15萬人次前來賞花，桃園市政府農業局長陳冠義宣布，原定6日閉幕的活動，將採「閉幕不閉園」模式，持續開放到13日，讓民眾多1週可賞花的時間。

在大園區溪海休閒農業區登場的桃園彩色海芋季，今年以奇芋夢幻島為主題，除有彩色海芋、百合、孤挺花、小蒼蘭等各式草花共超過14萬株可欣賞，還有長達35公尺的「海盜迷蹤」，在巨型海盜船內打造親子互動闖關遊戲，包括紅火蟻防線、埃及聖䴉射擊、斑腿樹蛙記憶翻翻樂、海盜八哥丟圈圈，讓家長與孩子們寓教於樂、了解台灣外來種與原生種的生態現況；另有樂天桃猿棒球隊合作打造的3公尺高吉祥物Rocky草編裝置藝術，也是熱門的拍照打卡地標。

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陳冠義說，桃園彩色海芋季已是春季的花卉盛事之一，也成功帶動地方觀光發展，今年開展前因連續低溫影響，致部分花卉生長速度延緩，整體花況目前約盛開7成，考量花期可再延續，原定為期9天的活動，將於7日到13日採「閉幕不閉園」模式，持續開放；12、13日2天，桃園彩色海芋季展區還將同步舉辦「西瓜種植日」活動，安排西瓜達人教導種植技術與西瓜栽培知識，詳情可洽詢「溪海休閒農業區」臉書粉絲專頁。

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