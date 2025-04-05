白衣天使就在身旁！阿北看陣頭表演受傷 廟宇遶境隨隊醫護即刻救援

阿伯在觀看陣頭操演時被誤傷，文衡聖帝堂的隨隊醫護徐曼甄立刻緊急處理，讓消防隊順利接手。（文衡聖帝堂提供）

2025/04/05 11:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區知名的仁壽宮進行神明誕辰遶境，轄境廟宇陣頭操演時，兵器碎片不慎噴飛，圍觀的阿伯下巴被誤傷，也參與活動的許厝文衡聖帝堂，隨隊醫護徐曼甄就在旁邊，馬上伸出援手，先幫忙止血處理，再協助消防隊送醫，目前已無大礙，遇到狀況有白衣天使「即刻救援」，讓信眾們印象深刻。

主祀保生大帝的仁壽宮，每年的神明誕辰遶境，都輪流邀請轄境廟宇進行陣頭的組訓，讓傳統技藝持續保存下去，活動已經圓滿落幕；而在廣場操演時，發生有木棍兵器疑似破裂，1塊碎片飛出，最前排圍觀信眾被砸中、流血的插曲。

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正好在該名阿伯旁邊的徐曼甄見狀立刻趨前協助，拿出急救包，以紗布按壓止血，第一時間先做必要的處理，並於報案時，準確告知傷者的救護等級，消防隊趕抵後，順利接手送醫。

仁壽宮管委會總幹事陳英裕表示，為讓活動的安全性更周到，承辦時都有保險，後續處理，廟方也已前往探視、慰問該名信眾。

文衡聖帝堂副主委許鑫銘也提到，參與陣頭組訓、神明遶境前，都已為相關人員保險，今年更首度請來隨隊醫護，協助照顧，遇有狀況，可即時緊急處理，降低傷害，真的派上用場，所幸一切平安。

許鑫銘指出，徐曼甄目前是大學的校護，當下的緊急處理，展現了專業能力，也讓各界對於仁壽宮、聖帝堂在廟會活動上的緊急應變，都相當肯定。

阿伯在觀看陣頭操演時被誤傷，文衡聖帝堂的隨隊醫護徐曼甄立刻緊急處理。（仁壽宮提供）

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