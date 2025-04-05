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    首頁　>　生活

    馬祖拚觀光 老兵、軍眷遊東引送紀念酒

    我國國境之北的連江縣東引鄉，即日起到10月30日推出「東引深度旅遊」活動，凡在景區找到蝸牛看板並合影，即能兌換限量版高粱酒禮盒。（東引鄉公所提供）

    我國國境之北的連江縣東引鄉，即日起到10月30日推出「東引深度旅遊」活動，凡在景區找到蝸牛看板並合影，即能兌換限量版高粱酒禮盒。（東引鄉公所提供）

    2025/04/05 11:27

    〔記者俞肇福／基隆報導〕地處我國國境之北的連江縣東引鄉，即日起到10月30日推出「東引深度旅遊」活動，鄉公所今年指定任務是「尋找迷彩蝸牛」，凡是在馬祖服役的退伍老兵與軍眷，與現在東引鄉服役軍人的軍眷到東引觀光，只要在景區找到蝸牛看板並合影，即能獲得限量版高粱酒禮盒。

    東引鄉公所表示，今年是東引鄉取得慢城認證的關鍵元年，而蝸牛是慢城組織（cittaslow）的代表圖騰，每個鄉鎮可以透過自身的特色繪製出屬於自己的慢城蝸牛，東引選用了迷彩色塊來繪製蝸牛Logo，以凸顯戰地軍事文化景觀的島嶼風格。

    歡迎老兵學長、現役軍人眷屬探訪東引的旅遊推廣活動，即日起至10月31日。符合活動資格者只要找到2個景區的蝸牛（1個景區只有1個），與蝸牛看板合影，並傳到東引慢遊計畫官方LINE，提供照片與相關證明給店家，即可兌換高粱酒禮盒。

    東引鄉長林德建指出，符合相關條件的馬祖老兵與軍眷須備妥相關證件；兌換地點為亨裕超市（樂華村101號）、長虹百貨行（中柳村120號），兌換時間，每天9時至21時。

    林德建表示，另外，今年「海上看東引-賞鷗生態之旅」觀光活動從即日起到9月30日，固定航班逢每月單號日（例如4月1日、4月3日、4月5日…）、星期五及例假日開航；非固定的彈性航班，只要預約人數滿20人即能加開航班。

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    東引鄉公所推出「海上看東引-賞鷗生態之旅」，即日起到9月30日，固定航班逢每月單號日、星期五及例假日開航；非固定的彈性航班，只要預約人數滿20人即能加開航班。（東引鄉公所提供）

    東引鄉公所推出「海上看東引-賞鷗生態之旅」，即日起到9月30日，固定航班逢每月單號日、星期五及例假日開航；非固定的彈性航班，只要預約人數滿20人即能加開航班。（東引鄉公所提供）

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