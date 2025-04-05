今年那瑪夏賞螢20萬隻大爆發 遊客驚嘆「像極了點點星空」

今年那瑪夏賞螢大爆發，估計有20萬隻。（觀光局提供）

2025/04/05 10:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄那瑪夏螢火蟲復育有成，今年有15種以上、20萬隻的螢火蟲大爆發，清明連假吸引許多遊客，驚嘆「像極了點點星空！」

高雄市觀光局高閔琳局長指出，今年那瑪夏的螢火蟲數量明顯增加，在「拉比尼亞」、「達卡努瓦」、「瑪星哈蘭」等3條賞螢步道，發光的螢火蟲讓人沈浸螢光世界、猶如置身夢境。

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那瑪夏螢火蟲復育有成，根據高雄市觀光局估計，今年共有15種以上、總數量達20萬隻的螢火蟲，滿天飛舞的「火金姑」，吸引許多遊客驚嘆「像極了點點星空！」

那瑪夏區除夜間賞螢外，白天有許多景點與餐點值得參訪與體驗，「嗡嗡大峽谷」可感受大自然鬼斧神工，走步道到呼喚台，可登高一探壯闊山壁；「民權國小」校舍則融入原民文化、生態、防災避難多重意涵，圖書館設計概念更來自當地布農族的獵寮與卡那卡那富族 （Kanakanavu）的男子會所，呈現出那瑪夏族群文化榮。

觀光局指出，現在也是水蜜桃與龍鬚菜產季，特色水蜜桃雞、龍鬚菜沙拉、「深山裡的麵包店」的窯烤龍鬚菜吐司，更是非吃不可的特色美食；也可品嘗當地自產、自烘的原鄉咖啡，如僑香、伊曼、花兒咖啡店，感受當地風土培育出的特色咖啡。

觀光局說明，若想深度體驗高雄原鄉之美，更可參考那瑪夏區合法的7家民宿及1間露營場，規劃兩天一夜行程；或入住鄰近地區如旗山風起文旅、美濃菸城、六龜溫泉等特色民宿。

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