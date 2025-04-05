竹市建功高中、光武國中新建校舍 可望115學年度啟用

竹市府正推動光武國中新建校舍工程。（市府提供）

2025/04/05 10:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府投入超過40億元，為13所學校進行新建與整建工程，其中建功高中、光武國中新建校舍工程進展順利，預計於115學年度啟用，將有效紓解就學需求。

教育處說明，建功高中、光武國中新建校舍工程進展順利，此外，香山國小新建校舍因工程經費問題延宕多年，目前工程也順利開工，預計116年完工啟用；關埔國小則因應先前營建市場變動及缺工缺料等，經解決流標問題，目前3期景觀工程即將完工啟用，4期體育館工程也順利開工，預計116年完工，完成關埔國小最後一塊拼圖。另外，新竹國小附幼新建校舍及里民活動中心則將於114學年度完工啟用，增加東區幼兒就讀名額、里民休閒與學習空間。

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教育處提到，市府投入逾16億元進行5所學校校舍整建，以強化耐震能力及提升學習環境。如茄苳國小風雨教室已順利完工，而港南國小的改造工程將於8月啟用，除拆建新教室及圖書館外，也改善操場與體育館高程，解決長年淹水問題。培英國中、新竹市立幼兒園及南寮國小等校舍亦進行耐震補強與新建工程，確保學生安全與學習品質，此外新竹市立幼兒園已解決流標問題並順利開工，完工啟用後將提供更完善的幼兒教育資源。

教育處指出，市府積極盤點公有土地，擴大就學空間。面對竹市國高中逆少子化的複雜教育現象，加上竹科就業人口穩定帶來的學童就學需求，特別是在關埔地區需求最為迫切，市府選定建功高中北側及建功國小東側的公有土地作為擴充校地。

此外，市府所提的變更中油新竹油庫暨建功高中擴校都市計畫案已順利獲得內政部審議通過，後續將在完成都市計畫法定程序後，啟動公辦市地重劃作業，加速土地活化利用，並升級公道五路科技產業廊帶2.0，滿足建功高中、國中及國小的擴校需求，進一步擴大就學空間。

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