善用平板讓數學變有趣 劉文育獲「教育家人物典範」

新竹縣博愛國中教務主任劉文育（右）善用平板輔助教學，讓學生體會數學樂趣，也帶動學習興趣，獲教育部「教育家人物典範」的肯定。（教育部提供）

2025/04/05 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕不少學生害怕數學，但新竹縣博愛國中教務主任劉文育，善用平板輔助教學，學生在學習「對稱圖形」和「拋物線」時，抽象平面的數學概念，在平板神器上變的立體且具象，學生體會數學樂趣，也帶動學習興趣，獲教育部「教育家人物典範」的肯定。

劉文育說，以前上數學課時，會有學生一直趴著沒有聽課，還跟她說：「老師你不要管我了啦！我從小就放棄數學了。」看著孩子無奈又自我放棄的眼神，感到心疼與不捨，於是開始思考，如何能夠幫助孩子重拾熱情，重新愛上數學，剛好學校裡有位生物老師，正嘗試用平板電腦輔助教學，收到很好的成效，帶動她改變教法與教材。

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劉文育檢視數學教材，找出每個單元的核心概念，再結合平板電腦來設計課程，透過平板電腦的方便攜帶、使用靈活與高度互動等優異特性，成功讓學生重新愛上數學。

劉文育舉例，以往學生學習「對稱圖形」，紙本上的圖形不會動，必須透過想像才可能抓到概念，但透過平板App輔助，手指輕輕觸碰螢幕，把圖形上的座標軸旋轉以後，圖形就會跟著動起來；又例如學習「拋物線」時，「點畫得夠多，就能構成拋物線。」但在一堂課裡，學生很難畫上幾千幾百個點，但拿出平板神器，就可快速展現拋物線，學生可體會數學樂趣。

劉文育也根據學生程度來設計挑戰任務，讓學生解題，在學習「三角形的內角和為180度」數學概念時，低成就的學生透過摺紙或剪貼，再加上平板的輔助，很快就會發現，「原來數學也不是那麼難！」高成就的孩子則能透過平板做進一步探索；而學習「尺規作圖」時，有時學生在操作過程中忘記步驟，就可利用平板，觀看老師預錄的教學影片，學習對稱圖形時，學生也可拿平板走入校園，尋找生活中隱藏著哪些對稱圖形。

此外，各科熱血教師也利用平板、3D列印、AI、雷切雷雕等科技裝置，融合創造思考策略，發展三大數位學習主題跨域課程，帶領孩子發想應對氣候變遷與水資源等解決方案，例如國文老師與歷史老師聯手設計一堂古人消暑抗熱的課程，學生甚至在課堂上自製冰淇淋，而學生也會帶著平板走進校園或社區，尋找並記錄有沒有浪費能源的地方，發想設計產品去解決問題。

數學老師劉文育（右一）進行數位學習國際公開授課，帶領學生共做VR。（教育部提供）

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