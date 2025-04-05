嘉義「水上同樂趣」明登場 玉米迷宮邀親子來挑戰

水上同樂趣活動內容。（水上鄉公所提供）

2025/04/05 10:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為慶祝兒童節，表揚優秀學子，嘉義縣水上鄉公所攜手忠和社區發展協會，將於明天（6日）下午2點到晚上6點在溪東公園舉辦「水上同樂趣」活動，還結合廣受歡迎的「玉米迷宮」，歡迎親子一同來挑戰。

水上鄉長林緗亭說，明天將表揚模範學生，並設計有趣的活動「闖三關集章換福袋」，讓孩子進行三項兼具趣味與互動的挑戰，完成闖關即可兌換限量福袋一份，共計1000份，送完為止。

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林緗亭說，闖關挑戰有玉米迷宮探險，進入迷宮尋找3枚隱藏印章，挑戰方向感與觀察力；滑草遊戲是從草坡滑行而下，再將滑草板帶回坡頂，即可獲得印章；紙飛機挑戰賽由挑戰者親手摺紙飛機從坡上起飛，只要飛越紅線即算通關。

現場多元親子活動還有充滿童趣的舞台演出、彈跳床體驗、在地特色市集及創意手作體驗，包含療癒植栽苔球、環保戰鬥陀螺與魷魚遊戲椪糖DIY，啟發孩子的想像力與動手能力。

林緗亭說，歡迎在地鄉親、外地遊客一起來參與「水上同樂趣」，期盼透過在地特色結合教育與娛樂，打造專屬水上的春日回憶。

水上鄉長林緗亭（右）歡迎民眾來挑戰玉米迷宮。（水上鄉公所提供）

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