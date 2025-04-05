清明連假戶外遇蛇莫驚慌 新北動保處提醒「三不五要」自保

蛇類較常出沒於有植被的地方。（動保處提供）

2025/04/05 10:33

〔記者羅國嘉／新北報導〕清明連假，不少民眾都會前往墓地掃墓祭祖、安排旅遊，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，據統計，去年共處理3264件捉蛇案件，最常見的蛇類以龜殼花最多，因此提醒民眾，春季氣溫回暖，蛇類活動頻繁，為避免掃墓時意外遭遇蛇類攻擊，除提高警覺，也要遵循「三不五要」防蛇守則。

楊淑方說明，「三不五要」防蛇守則就是「住家3不」包含不讓住家環境雜草叢生、不堆放雜物、不要有裂隙孔洞；「外出5要」則包含要穿著長袖和長褲及包鞋、要手持長棍打草驚蛇、要保持距離繞道而行、要避免清晨及夜間蛇類活躍時段、要記下蛇類特徵，利於遭咬後就醫辨識。

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楊淑方指出，據統計，新北去年共處理3264件捉蛇案件，其中新店區計有408件、淡水區約306件及汐止區約294件，為通報案件數前三多的行政區；而最常見的蛇類則包括龜殼花763件、紅斑蛇255件及大頭蛇241件。

動保員張季平表示，許多人以為蛇的頭型可判斷是否有毒，但這並不完全正確。雖然赤尾青竹絲、龜殼花的頭部呈三角形，但眼鏡蛇、雨傘節等毒蛇的頭部則較為橢圓。因此，不論蛇的頭型為何，都應保持安全距離，避免接觸。

楊淑方提醒，若蛇類闖入住家，民眾切勿驚慌，也不宜自行捕捉或驅趕，應立即通報動保處，由受過專業訓練的人員處理。可撥打24小時服務專線02-2959-6353或1999市民專線，同時在現場保持安全距離，協助人員安全順利完成任務。

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