正值柚花季！新北農業局推八里秘境 賞花踏青還能打卡抽好禮

目前正值柚花盛開季節。（記者羅國嘉攝）

2025/04/05 10:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕正值柚花盛開季節，如果想避開人潮、親近大自然，新北農業局推薦八里秘境欣賞，像是西龍巖、荖阡坑路等，不僅可欣賞雪白的柚花，漫步在雅緻的花香之中，再計劃到八里及淡水週邊一日遊，另外，八里區公所加碼推出抽獎活動，即日起至14日走訪柚花香道並於「老芊香道」店家拍照打卡，即可參加抽獎，詳情可至八里區公所臉書粉絲專頁查詢。

農業局指出，八里的賞花熱點包括龍米路二段沿北52線牛寮埔至西龍巖，及八里北49線荖阡坑路。西龍巖視野遼闊，可俯瞰台北港與淡江大橋，沿途50公頃柚子園綻放雪白柚花，花香四溢，景色醉人，可在賞花之餘，走訪百年古蹟西龍巖祈福許願；而荖阡坑路沿線同樣花開滿溢，是踏青賞花的絕佳選擇，可順道至「桃樂絲森林」品嘗柚子特色美食，或前往「嵐天咖啡」。

請繼續往下閱讀...

八里農會理事長施阿貴表示，每年3月底至4月初，八里地區的柚花陸續綻放，整片柚園猶如披上純白薄紗，宛如仙境。今年花況絕佳，邀請民眾在連假期間來八里踏青，漫步於柚子園中，感受淡雅花香。

農業局也說，八里是新北文旦柚的最大產地，種植面積約225公頃，得天獨厚的環境造就了文旦柚Q彈的口感和香甜的味道。目前正值八里柚花盛開的時節，仍要提醒民眾，賞花之餘也要愛護環境，切勿隨意摘花。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法