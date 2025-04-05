教育部推幼兒園教本土語 113學年有314園加入

幼兒園透過多元方式，讓幼兒從小熟悉並使用本土語言，進而培養對自身文化的認同感與歸屬感，傳承自身生活環境文化。（教育部提供）

2025/04/05 10:23

〔記者林曉雲／台北報導〕從幼兒開始學習母語，鄒族幼兒進教室時會說「aveoveoyʉ（問候語）」互相問候，客家幼兒會唱客家語「油桐花」童謠！教育部大力推動「本土語言融入教保活動課程」計畫，113學年有314所幼兒園加入，透過多元的語言學習方式，讓幼兒從小熟悉並使用本土語言，進而培養對自身文化的認同感與歸屬感，傳承自身生活環境文化。

教育部國教署組長王慧秋說明，為促進幼兒園本土語言學習，教育部致力於讓幼兒在自然生活情境中學習與使用本土語言，113學年度有314園參與計畫，透過語言融入教學，有效提升幼兒對本土語言的興趣，受到教師、家長及社會的支持。

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嘉義縣達邦國小附幼自106學年起參與計畫，透過生活經驗與在地文化的結合，讓幼兒學習鄒族語言與文化，每天進教室，幼兒們會說「aveoveoyʉ（問候語）」互相問候，老師也引導幼兒熟悉自己的族語名字及家族姓氏，並學習傳統歌謠及日常用語，營造自然的語言環境。園方表示，也積極運用部落資源，帶領幼兒走訪「kuba（男子集會所）、emoonopeisia（祭屋）」等傳統建築，學習狩獵文化及祭儀活動，並與社區長輩進行族語交流，使學習更生動具體，經過長期的學習，幼兒不僅能用鄒語進行基本對話，還能用族語介紹節慶與傳統活動。

新竹縣竹北國小附幼自95學年起參與計畫，深耕多年，致力於運用客家文化特色進行統整教學，園方表示，老師以客語講述故事、吟唱「月光光」、「油桐花」等傳統童謠，讓幼兒們熟悉母語；另也重視文化體驗，如透過參與客家義民祭、天穿日等傳統節日等，讓幼兒於活動中學習詞彙與文化內涵，並積極營造客語環境，鼓勵幼兒以客語交流，並提升自身語言教學能力，幼兒園內的客語學習氛圍濃厚，也促進家庭與社區的語言傳承，家長們發現孩子會主動與祖父母以客語對話，形成世代相承的語言環境。

教育部推動幼兒園本土語學習，老師教孩子們學習製作客家斗笠。（教育部提供）

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