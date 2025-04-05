墾丁「台灣祭」免費引發討論 屏縣府：觀光是當地命脈

墾丁「台灣祭」引爆當地熱潮。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/05 09:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣祭自創辦以來，以免費入場的模式吸引大量樂迷湧入墾丁，成功打響品牌，但也引發部分老樂迷質疑，認為免費機制恐影響獨立音樂的生態與品質。對此，屏東縣長周春米表示，獨立音樂發展需樂迷支持，而觀光是墾丁的命脈，未來縣府團隊會持續努力，讓台灣祭魅力進一步走向國際。

除了音樂文化的推廣，屏東縣長周春米也強調，台灣祭對地方觀光產業的助益不容忽視。「墾丁是國境之南，觀光產業是屏東的重要經濟命脈，台灣祭吸引大批樂迷湧入，不僅帶動住宿、餐飲、交通等相關產業的發展，也讓更多年輕人重新認識墾丁的魅力。」

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獨立音樂的發展不僅依靠創作者，樂迷的成長同樣重要。屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，「台灣祭從舉辦以來，讓許多過去較少接觸獨立音樂的民眾有了親近的機會，這樣的文化累積，是獨立音樂圈長遠發展的關鍵。」

鄞鳳蘭指出，台灣祭的免費模式雖然受到不同聲音的討論，但在國內音樂產業仍屬少數，與其他音樂祭各有不同的發展策略，不能單以收費與否來評斷對環境的影響。

對於外界討論台灣祭的模式是否影響其他獨立音樂祭的生存空間，鄞鳳蘭認為，各音樂祭各有特色，目標都是讓非主流音樂被更多人聽見。「台灣祭能夠快速建立品牌，獲得樂迷的喜愛與信任，代表這個活動確實滿足了一部分市場需求。」她強調，未來縣府團隊會更加努力，不僅維護台灣祭的發展，也將持續打造屏東成為音樂與藝術文化的重要基地。

她也呼籲，無論是免費或收費的音樂祭，都應該共同努力，讓獨立音樂在台灣有更健全的發展環境，而不是陷入內部競爭的爭論。「培養樂迷，才能讓這個圈子真正壯大，這才是我們應該努力的方向。」

墾丁「台灣祭」引爆當地熱潮，屏東縣長周春米強調，台灣祭對地方觀光產業的助益不容忽視。（記者蔡宗憲攝）

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