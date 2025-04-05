04/05 各報重點新聞一覽

政院880億支持方案

2025/04/05 06:33

自由時報

川普對台祭高關稅 政府9大面向、880億助產業

美國總統川普宣布對台灣課徵三十二％的對等關稅，行政院昨舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，推出九大面向、二十大措施，總計八八○億元的協助方案，其中工業面向挹注七○○億元、農業面向一八○億元，將以特別條例編列特別預算的方式支應。

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前海軍處長當共諜 判3年10月定讞 張培凝被中國吸收 接觸軍官發展組織未遂

前海軍綜合處長張培凝為協助中國在我國發展組織，吸收何姓上校夫妻後，企圖吸收其他軍官未遂。一、二審均認定張培凝意圖危害國家安全，依國安法判處有期徒刑三年十月，張不服上訴。最高法院認為，原審判決無不當駁回上訴，全案定讞。

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法輪功神韻藝術團 來台巡演 多個機關炸彈恐嚇 疑來自華為

法輪功所屬的「神韻藝術團」來台巡演，我國多個政府機關、機構隨即收到電子恐嚇信，威脅要開槍或引爆炸彈。刑事警察局組成跨單位專案小組追查，鎖定恐嚇信的來源區域位在中國陝西省西安市的「華為研究所」一帶，研判是華為集團相關人士所為，也不排除是據點鄰近該處的中國網軍。

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聯合報

川普預告：晶片、藥品將課關稅

美國總統川普二日宣布對等關稅措施導致全球股市重挫，雖然半導體、藥物與木材等商品暫列這波關稅豁免項目，但才隔一天，川普又表示，「很快」對晶片和藥品課徵關稅。

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南韓史上第2例！彈劾案成立 尹錫悅下台

南韓憲法法院（憲院）四日上午由現任八位法官一致同意，裁定總統尹錫悅彈劾案成立，成為南韓史上第二位被彈劾下台的總統。尹錫悅透過律師團說，未符合國民期待，深感遺憾抱歉，並感謝所有支持者。接下來，南韓將於六十天內選出新總統，時間可能是六月三日。

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中國時報

美關稅炸彈 我砸880億救產業

美國總統川普宣布徵收對等關稅，台灣被課徵32％關稅37個小時後，行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君終於率領相關部會於4日下午4時舉行記者會說明因應對策。卓榮泰強調，已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對台灣不公平之處，除向美國貿易代表提出嚴正交涉外，行政團隊將持續「積極全面準備、有效控管風險、擴大支持產業」，並提供880億的協助方案，預計下周主動邀請國會朝野共商國是。

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北京7招反制 中美貿易戰開打

中美貿易戰全面開打，針對美國對大陸課徵34％「對等關稅」，中方4日公布7項反制措施，除對原產於美國的進口商品一律加徵34％的「對等對對等」關稅外，對7類中重稀土相關物項實施出口管制；將美國實體列入黑名單，其中16家實體列入出口管制管控名單、11家美企列入不可靠實體清單；對進口醫用CT球管發起產業競爭力調查、暫停6家美企輸華資格。同時，中方將在世貿組織起訴美「對等關稅」措施破壞國際經貿秩序。

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前海軍綜合處長張培凝為協助中國在我國發展組織，判處有期徒刑3年10月，最高法院回上訴，全案定讞。（資料照）

專案小組追查嚇信的來源區域，位在中國陝西省西安市的「華為研究所」一帶。（記者翻攝）

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